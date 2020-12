Quien no concuerde con AMLO no puede ser candidato de Morena: Loera

Ciudad Juárez— Tras publicarse la convocatoria para el registro de precandidatos de Morena a la gubernatura del estado, el diputado federal por ese partido, Juan Carlos Loera de la Rosa, comentó que quien no se alinee con el presidente Andrés Manuel López Obrador no debería ser considerado.

“Si el proyecto de esa persona no coincide, que vayan a ser candidatos (sic) de otro partido. El que no esté de acuerdo en la política del presidente López Obrador no tiene cabida en Morena, no puede ser candidato de Morena”, opinó el legislador.

El legislador expuso que el partido se ha mantenido en una zona de confort luego de ganar las elecciones del 2018 y muchos personajes políticos se sumaron sin tener una trayectoria dentro de ese organismo.

“En uno de sus puntos, la convocatoria establece que los aspirantes deben plasmar por escrito su experiencia y aportación a la transformación del país, qué han hecho para acompañar al presidente, cómo le ayudaron a que nos organizáramos después del 2018. Ese punto servirá también para que los demás aspirantes tengan oportunidad de justificar por qué no estuvieron apoyando al presidente”, dijo.

El aspirante a la gubernatura de Chihuahua adelantó que en los próximos días sabrá cuándo solicitará su licencia para participar de lleno en el proceso interno de elección de candidatos, “vamos a ver qué pasa en los siguientes días”, agregó.

Los contendientes deberán presentar la documentación en la sede de la Comisión Nacional de Elecciones en Ciudad de México, los días 4 y 5 de diciembre. Y a más tardar el 1 de febrero de 2021, se dará a conocer a los abanderados.

Entre los requisitos destaca ser nativo del estado correspondiente o contar con residencia efectiva, no incumplir con prohibiciones de las constituciones locales ni del artículo 116 de la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, así como tener 30 años cumplidos, a excepción de Querétaro, donde no hay especificación sobre la edad.

También deberán integrar su proyecto de trabajo de Gobierno, misiva de manifestación bajo protesta de decir la verdad de que no han recibido sanción firme por violencia de política de género, documento compromiso de asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como apoyar y promover el proyecto y los valores de la llamada “cuarta transformación”.

En caso de que se apruebe más de un registro y hasta cuatro por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión encargada.

Presenta libro de recorridos

El diputado federal por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, presentó su libro “Caminando por Chihuahua” en Juárez.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, en donde hubo una recopilación de algunos pasajes del texto, así como comentarios de los asistentes.

“Nada sustituye la vivencia personal en el sitio, para conocer a la gente e identificar los problemas sociales. Sin viajar, me parece, es imposible, saber algo más que la superficie del alma colectiva de los pueblos”, señaló el legislador durante su participación.

El libro de 122 páginas relata algunos de los recorridos que realizó Loera de la Rosa durante su gestión como delegado federal en el estado, sobre todo en la región serrana.

El texto está disponible en su versión digital en la página electrónica doxaeditorial.com.mx a un costo de 300 pesos.

“La publicación es una narrativa sencilla en la que se describen algunos municipios del estado desde un punto de vista social, desde la perspectiva de un viajero que va a hacer activismo político en una etapa antes de que llegue el Gobierno de la cuarta transformación y luego un funcionario que va a cumplir con su trabajo basado en el conocimiento previo de estos lugares”, relató el congresista.

“Planteo algunas propuestas que hace la gente para mejorar las condiciones de vida en el estado y esas propuestas están vinculadas a que se acabe la ausencia del Gobierno del Estado y los municipales en territorio”, agregó.

El libro describe poblaciones y regiones que aborda en el recorrido de Loera de la Rosa, tales como Ascensión, Madera, Urique, Anáhuac, Hidalgo del Parral, Guadalupe y Calvo, la Baja Tarahumara, Chihuahua y Delicias.

cjuarez@redaccion.diario.co.mx