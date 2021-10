‘Queremos saber qué pasó con el dinero'

Chihuahua— “Es lo que nosotros queremos saber, qué pasó con ese dinero. Efectivamente, el recurso terminó por llegar a las arcas del fideicomiso como debería de ser, pero fue muy tarde”, dijo ayer el presidente de Ficosec, Sergio Ochoa Muñoz, en referencia a los 114 millones de pesos que “jineteó” el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Reiteró que es preciso saber dónde quedó el dinero. “Me refiero a que transcurrieron varios meses y quisiéramos saber qué pasó, a dónde fue a parar, y que se aclare todo eso”.

Entrevistado por El Diario, Ochoa mencionó que el tema de los recargos por el “jineteo” del dinero por parte de Fuentes Vélez y otros exservidores públicos derivó en que la jueza de Control Abigail Sosa revocara el pasado miércoles en audiencia el no ejercicio de la acción penal decretado por el gobierno de Javier Corral para brindarles protección.

Destacó que dicho fallo permitió que en la actualidad el Ministerio Público sí pueda investigar a los exfuncionarios involucrados, y refirió que “es un asunto también importante”.

“Es un tema aparte el de los recargos. En ese momento dijeron (el anterior gobierno) que no procedía la investigación, pero el decreto del fideicomiso dice otra cosa, por eso exigimos lo nuestro, que la autoridad competente investigue”, enfatizó Ochoa Muñoz, quien calificó de positiva la resolución emitida por la jueza penal.

“Nosotros como Ficosec presentamos la denuncia correspondiente por lo que consideramos fueron fallas en la administración anterior del dinero que era del fideicomiso y presumimos que se cometió un delito”, dijo.

“Entonces como ciudadanos y ente que somos, pedimos a la autoridad que investigue y no nos pareció que de repente en la pasada administración se le diera el carpetazo así nomás. Nuestros abogados mostraron ante la jueza que la forma en que se dictó el no ejercicio de la acción penal pues no atendió al derecho ni era la forma correcta, por eso le pedimos a la jueza que nos abriera la investigación y así sucedió”, abundó.

Ochoa mencionó que ahora esperarán a que la Fiscalía estatal determine si hubo una participación ilegal de parte de los exservidores públicos señalados.

“Queremos que se cumpla y siga el Estado de Derecho y las acciones de los funcionarios sean en base a la ley. Lo que más nos importa es que haya un precedente, entendemos la difícil situación económica por la que atraviesa el Estado en el manejo de recursos, y yo en lo personal pienso que a veces los funcionarios por presiones de los jefes se ponen soberbios, nefastos, a veces caen en prácticas que se alejan de la ley y eso no lo podemos permitir”, manifestó el presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Recalcó que dicho organismo es el principal interesado en que se respete el Estado de Derecho, pero sobre todo en que se sepa la verdad.

La agente del Ministerio Público acusó a Fuentes Vélez de haber falseado los estados financieros del Gobierno estatal durante los meses de diciembre de 2020, así como de enero a marzo de 2021, en los cuales se publicitó que sí se había entregado de manera mensual el recurso a Ficosec, lo cual fue una mentira.

“No nos veríamos bien si nosotros no levantamos la mano y presentamos la queja y la denuncia correspondiente”, dijo Ochoa.

