Queman 4 vehículos ‘sólo por diversión’

Nuevo Casas Grandes.- Durante el fin de semana y a altas horas de la madrugada, personas desconocidas estuvieron incendiando vehículos en diferentes puntos de Nuevo Casas Grandes, generando una alerta entre las autoridades policiacas y de rescate, ya que según se refiere, no es la primera vez que se registran este tipo de casos.

Fueron elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil, quienes se vieron atareados desde la 1:10 de la madrugada del pasado sábado por diferentes reportes de vehículos incendiados en colonias como la Villahermosa, Centro, Burócrata y Obrera, los cuales presentaban señas de haber iniciado el fuego por alguna sustancia acelerante, es decir, que se trató de siniestros intencionales.

Aunque no hay detenidos, las instancias de rescate consideraron que se podría tratar del mismo grupo de personas, ya que las diferentes circunstancias y lugares en que se dieron los hechos, sugieren que no se trató de alguna venganza contra alguien en particular sino un simple acto de “diversión”.

Además, elementos de Bomberos señalaron que semanas antes, ya les había tocado atender reportes similares donde desconocidos aprovecharon la soledad y la oscuridad de las calles, para incendiar otros vehículos de personas que no están relacionadas entre sí.

El pasado fin de semana, los vehículos dañados fueron una vagoneta de la marca Ford y de la línea Bronco, así como un automóvil marca Chevrolet, tipo Malibú de color dorado, otro de la marca Ford y uno más de la marca Chrysler en color azul, los cuales sufrieron daños casi totales.

El caso también fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que está a cargo de manera provisional de la vigilancia en la ciudad, por lo que de momento, sólo se recomendó a la población estar pendientes de sus vehículos, ya que los responsables no han sido identificados.