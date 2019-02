Quedan en Chihuahua sólo 4 lenguas indígenas

Chihuahua— Antes de la época colonial en el territorio que ahora comprende Chihuahua se llegaron a hablar, según registros, hasta 11 idiomas indígenas distintos, de los que en la actualidad se conservan cuatro: rarámuri, guarojío, tepehuano y pima. El panorama, sin embargo, es “delicado”, pues la tendencia apunta a su desaparición, por lo que en el Día Internacional de la Lengua Materna es primordial dar importancia a la conservación de estas lenguas que aportan una riqueza cultural inmaterial a México y cuya posible extinción puede evitarse.

“Las lenguas indígenas no están desapareciendo ahorita, tienen 400 años desapareciendo. Se calcula que más de la mitad de los idiomas que se hablaban en territorio mexicano desde la llegada de Hernán Cortés ya desaparecieron. En el caso de Chihuahua es muy claro. En el territorio chihuahuense en la región extrema oriental se hablaba el toboso, en la región central se hablaba el concho y otros idiomas menores que son difíciles de identificar pero que sabemos que existieron. En la región noroeste se hablaba el suma, en varios enclaves del estado se hablaba el apache, en varios enclaves en la sierra se hablaba el tubar, el chínipas y también se llegó a hablar opata en territorio chihuahuense”, explicó Enrique Alberto Servín, jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad.

El panorama no es alentador pues según acotó Servín, el pima es ya considerada una lengua moribunda, esto es, que ya no renueva su comunidad de habla. “No hay niños que hablen pima, no hay jóvenes ni adultos jóvenes que hablen pima. Hay únicamente ancianos que hablan pima. Son unos cuantos, no son muchos, no creo que lleguen a 100 hablantes de pima. Eso significa que diacrónicamente la lengua está condenada a desaparecer. En 50 años no habrá un solo hablante”, puntualizó.

Los tres restantes mantienen diversos grados de peligro de desaparición, pues señaló que existen bolsones de vitalidad y bolsones de gran debilidad, así como partes del territorio donde históricamente se hablaban y en la actualidad se encuentran extintos.

Señaló que este fenómeno responde a varios factores entre los que se encuentra el contexto multiétnico, cuando hay distintas variedades étnicas en mismo espacio geográfico se aplica “la ley del menor esfuerzo”, y se habla el idioma que más personas entienden, siendo este el español.

Asimismo el desprestigio a los idiomas indígenas influye en que dejen de hablarse por la discriminación de la que son blanco. “La impresión que tiene el mexicano promedio es que son sistemas de comunicación que te mantienen en el atraso, que no te ayudan a progresar, que es mejor que los abandones y adoptes el castellano. Este último es uno de los mitos más generalizados y más tontos que los mexicanos compartimos”, declaró.

Dijo que una de las estrategias que se implementan para detener esta desaparición se implementó por primera vez en Nueva Zelanda por los maorís. Se trata de un nido de lengua, con la cual se junta a los ancianos y se les lleva a guarderías para cuidar a los niños menores de seis años. En el caso de Chihuahua estos se comunican en idioma Pima, lo que crea una comunidad de habla, que posteriormente crece al momento en que los niños diseminan el idioma.

Destacó que la importancia de conservar los idiomas es que estos “te hacen concebir la realidad de manera diferente porque manejan conceptos diferentes. Cuando muere un idioma muere toda una manera distinta de concebir el cosmos y lo humano en su relación con el cosmos. Pero hay otras razones para desear que los idiomas sobrevivan, los idiomas son una cuestión de derechos humanos.

“Si tú a un niño de 4 a 6 años que ya maneja esa cosmovisión lo obligas a ir a una escuela en dónde se le va a hablar español desde el primer día como ocurre con nuestro sistema educativo, ese niño va a desarrollar problemas de aprendizaje, complejos de inferioridad. Estos problemas están muy estudiados en otros países, pero en México no”.

“Por ello la importancia de que sea considerado el idioma materno como un derecho humano que debe ser respetado y por lo tanto tiene que generar una serie de derechos colaterales”, puntualizó.