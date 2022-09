Queda César Márquez al frente de Acción Nacional

Nuevo Casas Grandes.– Mediante asamblea, César Guillermo Márquez Villa quedó definido como el nuevo presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), a sólo cinco años de haber iniciado su militancia en este órgano político y de manera muy activa en sus bases, lo que ahora –con sólo 27 años de edad– lo tiene al frente de las responsabilidades del blanquiazul como el dirigente más joven que ha tenido.

Empapado de los temas que interesan al partido y sobre todo de la dirección que lleva en Nuevo Casas Grandes, Márquez fue muy claro al señalar que “se buscará gente joven para nutrir al partido de sangre nueva y darle un nuevo impulso”.

PUBLICIDAD

Con mucha actividad

Aunque todavía no tiene el nombramiento oficial, será a finales de este mes que se dé la ceremonia en la que haga su toma de protesta para quedar formalmente como el nuevo Presidente del Comité Municipal del PAN de Nuevo Casas Grandes, en donde tiene pocos años pero con un gran activismo. Durante el período de Orlando Polanco Rascón como dirigente del blanquiazul, Márquez recuerda que estuvo al frente de Acción Juvenil como secretario, mientras que en el mandato de David Madrid Ontiveros, operó como secretario de Fortalecimiento Interno.

“Tengo confianza en que lograremos consolidar un gran partido no sólo con gente joven sino muy capaz, pues debemos reconocer que antes no se contaba con las herramientas técnicas y tecnológicas de ahora en la era digital, por lo que los jóvenes no sólo tienen la energía para sacar adelante los proyectos, sino la capacidad, y vamos a reforzar esos puntos para darle rumbo al partido”, indicó en entrevista a este medio Márquez Villa.