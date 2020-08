Quebró el 25% de los socios de la industria de la construcción en dos años

Archivo

Chihuahua, Chih.- El 25 por ciento de las empresas de CMIC en el estado han cerrado sus puertas por la crisis que presenta el sector desde hace dos años, el cual también registra un decrecimiento del 17 por ciento en flujos de dinero.

Así lo informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chihuahua (CMIC), Adolfo Castillo, quien dijo que esto se debe a la falta de certeza política a nivel federal y la falta de inversión a nivel estado.

De 323 empresas que componen la Cámara, no se tiene información de por lo menos 80 de ellas, incluso algunas llevan más de un año sin contratos y las que subsisten, han tenido que recurrir a contratos de pequeñas construcciones particulares como casas, departamentos y plazas comerciales.

“Hay empresas que no traen chambas desde el año pasado y han estado optando por no abrir sus oficinas. Cortan la luz, cortan el agua, y estamos hablando de 80 empresas que no se han registrado todavía en cámara, de las que no sabemos todavía cómo le están haciendo”, comentó el representante.

El 17 por ciento de faltante de capital en el sector, se debe a que ni la Conagua ni CFE, han invertido en obras, al igual que los encargados del desarrollo urbano de la federación, y la obra pública es lo que los hace fuertes, sin embargo, mantienen sus esperanzas en la UACH y en el Ichife.

“Sí hay pequeñas inversiones, pero te puedo confirmar que son mínimas, para lo que se está manejando o se manejó en años pasados”, concluyó Castillo.