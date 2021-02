¿Qué tanto se queda impune?: Coparmex

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua— Es bueno que el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, haya rendido su informe de labores, aunque es importante que también hubiera dicho qué tanto se queda impune y está rezagado, porque es lo que más afecta a la sociedad, señaló ayer Ignacio Manjárrez Ayub, presidente nacional de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex.

Precisó que el funcionario debió mencionar lo anterior y detallar si quedaron impunes ciertos delitos porque no se integraron bien las carpetas de investigación, no se persiguió a los delincuentes por falta de personal o equipamiento o porque el juez deliberó lo conducente con base en los elementos integrados en los expedientes.

Subrayó que es necesario dar también esos indicadores de aplicación de justicia y con ello mandar el mensaje de que en Chihuahua, el que la hace, la paga.

Manjárrez Ayub dijo que es bueno que el fiscal ofrezca un informe de labores y que pueda tener mayor amplitud en materia de seguridad respecto del difundido públicamente por el gobernador Javier Corral.

No obstante, precisó que toda la información que ofreció César Augusto Peniche en Palacio de Gobierno debe estar plasmada en el documento que se entregó al Congreso del Estado para su análisis.

Reiteró que falta una precisión pública de la autoridad sobre cuántas denuncias se presentan, las que se investigan, se judicializan y de las que se logran las consignaciones correspondientes y arreglos reparatorios, así como cuáles las rechaza el juez.

Eso sería una métrica interesante para la sociedad y tener un parámetro global, no sólo lo que sí es obligación de la autoridad por su encomienda.

Ignacio Manjárrez dijo que es importante conocer todo ese proceso de la autoridad y que la sociedad siempre se queja de que no se judicializa, no se investiga ni se atiende las denuncias. Además conocer cuántos homicidios se habrían resuelto, con sujetos imputados y que han llegado a la cárcel. Que el fiscal diga se habrían perpetrado tantos asesinatos y hay tantas personas detenidas y por qué el porcentaje que no se ha podido resolver, cuáles son las razones, dijo.

Consideró que comparar los índices contra las administraciones anteriores no es del todo correcto, sino que enfatice que durante su gestión qué avance se tuvieron.

Indicó que no es bueno comparar, debido a que son diferentes tiempos en materia de inseguridad.

Finalmente reiteró que de cualquier manera es bueno que el fiscal haya hecho ese informe, pero lo interesante sería enfatizar más sobre los delitos de alto impacto que tanto afecta a los ciudadanos y cómo están las consignaciones, a fin de mandar el mensaje de que, en Chihuahua, el que la hace la paga e inhibir la comisión del delito.