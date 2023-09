‘Que el Gobierno federal deje de hacerse tonto’

Chihuahua—“Que el Gobierno federal actúe y deje de hacerse tonto” con el tema de los migrantes, exigió ayer la gobernadora Maru Campos al salir de la inauguración de la Feria Nacional de la Construcción organizada por la CMIC.

La respuesta de la mandataria se dio tras el arribo de miles de migrantes a la capital, y la nula respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración para resolver el problema.

Añadió que quiere terminar de darle el “beneficio de la duda” al Gobierno federal, porque hace una semana el Instituto Nacional de Migración se comprometió directamente con la Customs and Border Protection (CBP), del Gobierno de Estados Unidos, públicamente y en un documento a retirar y rescatar a los migrantes que abordan los vagones del tren.

Indicó que no se sabe si los migrantes vienen vacunados, con algún antecedente legal o jurídico de sus países, y la primera obligación como gobernadora del Estado es cuidar a los chihuahuenses, a los capitalinos, y a los juarenses, y ya después cuidar de los migrantes.

“Todo el apoyo humanitario para los migrantes, pero necesitamos que el Gobierno Federal se haga cargo”, dijo.

Maru Campos reprobó que desde el centro del país se hable de un discurso, y en la capital o en Ciudad Juárez estén los migrantes en la zozobra, y siendo “carne de cañón del crimen organizado”.

Expuso que como se ha hecho en Juárez y Jiménez, a las personas que se encuentran varadas se les brinda un trato humanitario, alimentación, agua y techo, pero de ahí no se puede pasar.

“Exigimos y pedimos al Gobierno federal que se haga cargo de la migración porque no hay Gobierno del Estado, no hay Gobierno municipal, no hay sociedad civil que atienda a 10, 100, mil, porque va creciendo el número de migrantes. No nos dá”, dijo.