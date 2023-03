‘Qué difícil mirar la Catedral llena y con lágrimas’

Chihuahua.— Abrumado por los hechos violentos que han ocurrido en el municipio de Guachochi en los últimos días, el párroco, Enrique Urzúa, expresó su dolor y preocupación no sólo por los asesinatos más recientes, sino por otras tantas personas que han perdido la vida a consecuencia de la inseguridad en la región y cuyos casos no están registrados en la estadística oficial.

Urzúa encabezó el funeral del enfermero Adriel Anselmo Leyva, de 23 años, y de su padre Anselmo, ambos asesinados en la comunidad de Santa Ana el pasado domingo; la misa se celebró en la Catedral ubicada en al calle Abraham González, en el Centro de Guachochi.

“Te cuento Señor, hoy he celebrado el funeral de un padre y un hijo asesinados, un hijo de 23 años que era enfermero, voluntario en la Cruz Roja Mexicana. ¡Qué difícil me fue celebrar la Eucaristía!, mirar la Catedral llena y con lágrimas en los ojos de quienes acompañaban el dolor de la mujer que despedía a un esposo y a un hijo, la garganta se me cerraba al comenzar diciendo: En el Nombre del Padre y del Hijo y de Espíritu Santo”, expresó el padre durante la Eucaristía.

El párroco narró la pesada atmósfera que se vivió dentro de la Catedral, donde familiares despedían a los dos hombres; recordó que no son ellos las únicas personas que han perdido la vida a manos de la violencia que genera la delincuencia organizada en el municipio.

En menos de ocho días, el sacerdote ha celebrado cuatro funerales de víctimas de homicidio. Sin embargo, destacó que hay muchas otras personas que han desaparecido y que sus cuerpos no han sido encontrados, mientras que, diariamente, la población vive el terror de las balaceras.

Adriel, Anselmo y el menor I.O.M.M., de 14 años, ejecutado tras ser secuestrado del hospital Misión Tarahumara, en Samachique, son los homicidios más recientes en aquel municipio. De acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2023 han sido victimadas 13 personas, dos de ellas en enero, ocho en febrero y tres en marzo.

“En menos de 8 días he celebrado cuatro funerales de personas asesinadas y sé que, en ocho días, no son sólo estos cuatro, están que los sabemos, pero callamos como el niño de 11 años torturado y asesinado. Qué impotencia, están los que nadie reclama y los que no sabemos dónde han dejado sus cuerpos. Hoy ya no sé Señor, cuántos días llevamos de balaceras diarias... vemos pasar camionetas a toda prisa, que suponemos son gente con armas en sus manos y al mismo tiempo, miramos la presencia de las fuerzas de seguridad ir y venir, pero la boca de las armas día a día, sigue gritando muerte”, dijo.

El padre aprovechó para enviar un mensaje a las autoridades para que tomen las decisiones adecuadas, frenen a quienes se “dedican a matar” y logren reparar la descomposición social que mantiene la violencia y el miedo entre la comunidad de Guachochi.

Desde finales del año pasado, la disputa entre el Cártel de Sinaloa, encabezadas por Melquiades D. M., alias el “El 13” o “Chapo Calín”, y de Reyes C. G., alias “El Reyes”, ha dejado varias personas fallecidas, tanto miembros de estos grupos delictivos como pobladores, como en los últimos tres casos.

Dos enfrentamientos entre ambas bandas, registrados en octubre y diciembre de 2022, dejaron ocho víctimas mortales, entre ellas, Ramón M. L., el padre del adolescente que fue “levantado” del hospital.