Que Corral investigue a hijos y hermanos de AMLO y Segalmex: Chávez

Chihuahua.– Si Javier Corral tiene tanto interés de investigar la corrupción, que comienza por los hijos y hermanos de AMLO, por el fraude de Segalmex, la corrupción en la Línea 12 del metro y una larga serie de corruptelas que ocurren durante el sexenio en que gobierna Morena en Méxic, declaró el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

Chávez calificó de vergonzoso el hecho de que propongan a Corral para encabezar un hipotético proyecto, siendo que quien fue secretario de Hacienda durante su quinquenio en Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, permanece en calidad de prófugo de la justicia.

“Que se ponga a investigar las casas de Manuel Bartlett, las casas de Rocío Nahle… ¿Por dónde va a empezar el ex gobernador? ¿Pos sus nuevos compañeros de Morena? Javier Corral sería lo peor que le podría pasar a la lucha anticorrupción en México porque ha intentado utilizar una lucha legítima de todos los mexicanos, para un golpeteo político”, declaró.

Chávez Madrid cuestionó si también Javier Corral estaría en disposición de investigar a Cruz Pérez Cuellar, a quien le adjudican propiedades millonarias que no corresponden al alcance de sus ingresos.

“Yo invito a Corral a que investigue a Segalmex, los contratos del Gobierno Federal cuyos datos están reservados por cinco años en que no tenemos los mexicanos información”, insistió.

Sobre la reaparición de Francisco “Panchito” González, acusado de tortura, recordó que gracias a sus excesos y delitos cometidos, decenas de duartistas culpables de corrupción andan libres en la calle por no saber integrar los expedientes y llevar el debido proceso.

“Necesitamos un abogado, no un político leguleyo que busque reflector nacional y que la lucha anticorrupción la corrompa en aras de venganzas políticas”, concluyó, afirmando que ce cualquier forma no llegaría al puesto, puesto que dentro de sus predicciones, Morena no ganará la presidencia.