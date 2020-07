Que confrontación Maru-Corral no dañe proyectos: Cocentro

El Diario

La organización de Comerciantes del Centro (Cocentro) indicó a través de su presidente, Ricardo Perea, que las diferencias que puedan tener el gobernador del Estado, Javier Corral, con la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, no deben afectar el trabajo en conjunto de las dos instancias, en especial cuando se vive la situación más difícil de los tiempos recientes.

Indicó que han estado al tanto de la situación entre los dos funcionarios públicos, en especial el martes, cuando el gobernador Javier Corral relacionó a la alcaldesa con la red de protección que, según dijo, creó el exgobernador César D., a lo que la alcaldesa respondió que no entraría en más controversias.

Perea recalcó que esta situación hasta el momento no se ha reflejado en la forma en que trabajan las instancias municipales y estatales entre sí, por lo que mencionó que esperan que siga de esta forma y que aspectos de otra índole no se mezclen con el económico, ya que la situación actual de muy difícil y se requiere el trabajo coordinado.

Al ser cuestionado sobre su percepción sobre las declaraciones hechas por el gobernador hacia la alcaldesa en el aspecto político, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chihuahua, Edibray Gómez, indicó que en este tema se reserva la posibilidad de emitir un comentario.

Luego de hacer los señalamientos en contra de la alcaldesa, el gobernador declaró que sus diferencias no interferirán en el trabajo entre el estado y el municipio, pero en su caso particular no sostendrá ninguna reunión a solas con la presidenta municipal, a quien acusó de estar detrás de ataques en su contra.