'Que Conagua revise todas las extracciones irregulares'

Chihuahua.- Andrés Valles Valles, Presidente del Módulo 4 de Riego en la Ciudad de Delicias declaró que si la Conagua retira las concesiones para el aprovechamiento de agua en la Cuenca del Conchos; generará un impacto negativo que afectará a miles de productores.

Sin embargo el líder de los usuarios, quien ha sido señalado en diversos video a través de redes sociales, como uno de los incitadores de los destrozos y daños ocasionados en edificios públicos y casetas en Delicias y Camargo, por la extracción desmedida de agua en la presa “Las Vírgenes”; reconoció que se deben revisar por parte de la Conagua las concesiones y extracciones de agua en esa región.

Sobre el anuncio de que habría cancelación de concesiones, expresó, “oficialmente no tenemos nada de información por parte de Conagua, pero para los que estamos en el Distrito 05 sería una tontería que retiraran las concesiones, porque cual es el la ventaja de tener concesión, ya tienes agua asegurada y cuando llueve no”.

Menciono que se requiere de las concesiones para hacer los planes de los ciclos agrícolas, en caso de no tenerlas, el agua se puede desviar para otros fines y causas, ya sea para uso público, urbano o industrial.

“Lo que debería de hacer la gente de Conagua es revisar todas las extracciones irregulares en el Conchos, revisar las concesiones, porque puede haber gente que tiene una concesión para 10 hectáreas de riesgo, sin embargo riega más, 20, 50 o cien hectáreas”, explicó.

El líder de los productores del Módulo 4 anunció que este domingo habrá una caravana de productores con destino a la presa Las Vírgenes, para solicitar el cierre de las válvulas.

“Todavía no me citan, pero en caso de que nos llegue algún citatorio, no hay más que presentarse y decir la verdad como han ocurrido las cosas, creemos que nosotros los productores tenemos la razón, no es posible que una gente desde México nos esté quitando el agua, y aquí todo lo que se batalla para almacenar y mantenerla”, finalizó.