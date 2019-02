Protestan profesionistas ante nuevo impuesto

Chihuahua.- Diversos colegios de profesionistas expresaron su inconformidad ante diputados locales y funcionarios de Hacienda ante el Impuesto a las Profesiones, existente en las leyes locales desde hace varias décadas.

El problema radica en que los profesionistas aseguran que se trata de un nuevo gravámen que impactaría el costo hacia los usuarios, mientras que Juan Pablo García, subsecretario de Ingresos de Hacienda informó que ese impuesto no se cobra a quienes ya reportan IVA y es deducible al 100 por ciento al Impuesto Sobre la Renta a quienes no aplican el IVA.

El Código Fiscal de Chihuahua, vigente hasta el 31 de diciembre pasado, contemplaba ya ese impuesto con el 2 por ciento, y se trasladó a la nueva Ley de Hacienda en sus mismos términos.

Ello representaría al estado un ingreso por 250 mil pesos durante todo el 2019, una cantidad mínima que no genera un,impacto e inclusive no resulta rentable para las arcas, reconoció Garcia, el funcionario de Hacienda.

Ante ello, el diputado por Morena, Benjamin Carrera, propuso que entonces quede eliminado ese impuesto de la ley y evitar que posteriormente pueda cobrarse a todos los contribuyentes que prestan cualquier servicio.

La discusión se lleva a cabo en una reunión entre colegios de profesionistas y diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, en la que el gremio médico se dijo mas afectado dado que ellos entrarían en ese impuesto por no registrar el IVA.

El diputado Jesús Valenciano (PAN), presidente de la Comisión refirió que aunque los médicos si sean objeto de ese impuesto, no les significaría ninguna erogacion nueva, porque lo pueden deducir al 100 por ciento.

El diputado Valenciano anunció que buscarán una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, para ver la posibilidad de eliminar ese impuesto ante el poco impacto que tiene al erario el ingreso de ese gravámen.