Protestan materialistas contra sindicato rival

Nuevo Casas Grandes.— Sindicalizados de la Unión de Transportistas bloquearon ayer el acceso a la subestación eléctrica en Ejido Hidalgo, exigiendo igualdad y acusando a un sindicato nuevo de estarles “robando” los contratos, por lo que los dirigentes de ambas agrupaciones tuvieron que hacer negociaciones.

Los manifestantes acusaron directamente a Gerardo López Payán de haberles arrebatado los contratos de transporte de material en los proyectos de los centros comerciales Plaza Nogales y Puerta de Hierro, además del nuevo complejo para Medina Hermanos, aun cuando ellos habían iniciado.

PUBLICIDAD

La “gota que derramó el vaso” fue el trabajo que realizaban precisamente en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando fueron desocupados porque intervino López Payán, ostentándose como “el único autorizado en Nuevo Casas Grandes para realizar este tipo de labores con sus camiones”.

“Ya no vamos a permitir que siga robándonos nuestro trabajo, nosotros somos un sindicato desde 1951 y revalidamos nuestro registro cada período marcado para tener nuestras placas del Servicio Público federal, entonces no pueden impedirnos ofrecer nuestro trabajo y no es justo que engañando a empresas nos hagan esto”, señalaron el líder sindical Wilfredo Arias y sus compañeros Alberto Saldívar, Benjamín Domínguez y Ricardo Villalobos.

Más de 10 camioneros de 29 agremiados se apostaron desde ayer en el acceso principal de la subestación, en Ejido Hidalgo, para impedir el acceso de los camiones agremiados al sindicato Astrac CTM, de Gerardo López, quien se quedó con el trabajo que ya estaban haciendo los de la Unión de Transportistas.