Protestan en rechazo a entrada de Guardia Nacional a Villa Ahumada

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Un grupo de pobladores realizaron hoy una manifestación frente al edificio de la presidencia municipal de Ahumada en la cual con gritos y pancartas rechazaron que entrara la Guardia Nacional al poblado y además de que instale un cuartel.

“No robos, no abusos, no extorsiones; no Guardia Nacional”, “no queremos a la Guardia Nacional Aquí”y “Fuera Guardia Nacional”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los inconformes en cartulinas. Por la mañana estaba programada una sesión de Cabildo misma que fue cancelada por la inconformidad de hombre y mujeres.

Uno de los pobladores señaló que no quieren a la Guardia Nacional porque han tenido en años pasados malas experiencias con los soldados, por lo que se oponen a que el Cabildo done un terreno para la instalación de un cuartel.

“La presencia del ejército nos ha dejado desde la detención injustificada de jóvenes, abuso de autoridad y robos contra los moradores, además molestan a los turistas cuando pasan por el poblado”, expreso.

Los pobladores inconformes se instalaron en el exterior de la presidencia municipal, donde estaba programada una sesión de Cabildo donde se abordaría el tema de la donación del terrenos, pero solo se presentó el encargado del área de Recaudación de Rentas. Ante la inconformidad de los pobladores no se celebró la sesión de Cabildo.

Los inconformes señalaron que no estaba de acuerdo de que el gobierno Municipal de Ahumada les cediera el terreno para que le Guardia Nacional construya su cartel.

Otro de los moradores señaló que ya obtuvieron el apoyo de los regidores para que no se les de el predio la Guardia Nacional para que se instalen en Ahumada.

“Llegan a los negocios, se meten y agarran alguno chavalo ahí, se lo llevan y lo golpean, así golpearon a un hijo mío los soldados”, expresó otro de los vecinos.

Señaló que los militares cometen abusos y se aprovechan del poder que tienen en contra de la ciudadanía, ya que sin mayor pretexto paran a la gente que va en sus vehículos que con tantos esfuerzos compraron y se los quieren quitar.

Agregó que los comerciantes también rechazan que entre la Guardia Nacional en Ahumada y se instale un cuartel.