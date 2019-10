Proponen reforma al Código Penal para castigar la difusion sexual

Chihuahua.-La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marisela Sáenz Moriel presentó en la tribuna del Congreso la iniciativa para que se reforme el Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de violencia digital.

En su explicación, la legisladora por el tricolor aseguró que es necesario se efectúe esta reforma para poder garantía de seguridad a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia digital y castigar a sus agresores y de esta manera dar tranquilidad de que podrán dialogar y convivir por conducto de los medios electrónicos y de tecnología existentes de una forma libre, sin que se violente su privacidad.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Justicia comentó que quien por cualquier medio de información difunda información íntima que afecte la vida de la víctima o que cause daño psicológico o emocional, prejuicio, dañe su reputación, se le impondrá pena de seis a nueve años de prisión.

Enfatizó que si la víctima es menor de edad o en su caso no tenga la capacidad de comprender dicha acción, se impondrá una pena de ocho a once años de prisión y multa de dos mil quinientos días de unidad de medida de actualización.

Finalmente, la legisladora por el tricolor compartió que se deberá de castigar con una pena de de tres a seis años de prisión a quien envíe fotografías o vídeos de contenido sexual producidos por la víctima, a otras personas por medio de teléfonos móviles u otros dispositivos tecnológicos con el fin de extorsionar o chantajear a la víctima o bien que a través de de estos mismos medios realice expresiones discriminatorias, provoque o incite al odio o a la violencia.