Propone Morena austeridad para resolver situación financiera

Ciudad Juárez— El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado planteó una serie de propuestas de austeridad que resolverían la situación financiera de Chihuahua, pero no evitarían la contratación de más créditos de corto plazo al menos este año.

El ahorro que se puede lograr en una política integral de austeridad, bien pudiera evitar los créditos a corto plazo, que forzosamente implica un recorte amplio al gasto corriente y otros rubros, explicó el coordinador de la fracción, Cuauhtémoc Estrada.

Sin embargo, apuntó, no resuelve de forma inmediata el problema de las finanzas estatales.

El legislador explicó que Morena ha planteado cuestiones más inmediatas, que si bien no resuelven en su totalidad la crisis actual, sí ayudan.

Una de ellas es una reciente propuesta que contempla la reducción de un 10% de la percepción de todos los funcionarios de primer y segundo nivel de los tres poderes del estado.

Sin embargo, aunque de entrada los diputados del PAN se opusieron mandándola a comisiones, el impacto que tendría “no podemos saberlo”, dijo.

“No podemos saberlo, porque los rubros de ese gasto corriente vienen en términos generales, es decir, se incluyen funcionarios y empleados de otros niveles, pero la administración de cada poder sí puede determinar el impacto”.

No obstante, aun cuando no sea suficiente para evitar créditos a corto plazo, sí es una medida que abona al no endeudamiento, afirmó.

Expuso que otro planteamiento que la bancada ha realizado es la disminución del financiamiento público a partidos políticos.

Anotó que este próximo jueves entrará la iniciativa de reforma constitucional. Aunque de pasar y concretarse con la mayoría de los diputados que conforman la presente legislatura, tampoco tendría efectos inmediatos, sino hasta el ejercicio fiscal de 2023, ya que el Instituto Estatal Electoral (IEE) está por entregar anteproyecto de presupuesto de egresos del próximo año, con base a la legislación actual.

En lo que va del 8 de septiembre a la fecha, el Gobierno del Estado que encabeza la gobernadora Maru Campos ha tramitado dos créditos de corto plazo por un monto total de mil 800 millones de pesos para resolver la falta de liquidez para enfrentar el pago de nómina y pensiones.

Lo anterior, derivado del hoyo financiero que dejó el exgobernador Javier Corral Jurado, según expresiones de la administración.