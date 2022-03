Propone Edgar Ramos que cuotas para maestros jubilados sean voluntarias

Chihuahua, Chih.- En visita a la región de Paquimé, el candidato a secretario General de la sección 42 del SNTE profesor Edgar Ramos, afirmó que es urgente revalorizar a las maestras y maestros jubilados, “es indispensable tomar en cuenta su experiencia y todos los logros que obtuvieron durante décadas y que desgraciadamente se perdieron por la irresponsabilidad y el desinterés durante las gestiones de René Frías y de Ever Avitia”, dijo.

Además, afirmó que, las cuotas de los jubilados deben ser totalmente voluntarias, pues quitarle a cualquier persona su dinero, sin su autorización, se llama robo, pero además quitárselo a un compañero o compañera jubilado, es un acto indolente, como han sido las dos gestiones pasadas, por eso, las cuotas de jubilados en la planilla “Nueva Era”, serán completamente voluntarias, prometió.

PUBLICIDAD

También, manifestó que la gran mayoría de las profesoras y profesores jubilados no se oponen a la aportación a su sindicato, pues no hay uno solo que no se reconozca sindicalista de corazón, pero sí están en contra de que su dinero se utilice de manera oscura, de que no se les entreguen cuentas de para que se usan esas aportaciones, subrayó.

Por esto, propone la creación de un comité de jubilados dentro de la propia Secretaría de Asuntos de Jubilados y Pensionados; la conformación de una Asociación Civil que les dé voz a los compañeros y compañeras jubilados, y la integración de un Consejo Consultivo de la sección 42, en el que tengan representación todos los sectores de la organización sindical, y que se encarguen de autorizar los gastos y actividades de la sección 42, para así desterrar las viejas prácticas en las que el secretario disponía autoritariamente de los recursos de los agremiados.