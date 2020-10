Propondrá hoy gobernador el regreso a rojo

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante el incremento de los contagios por Covid-19 en el estado, el gobernador, Javier Corral confirmó que este jueves se propondrá ante el Consejo Estatal de Salud la posibilidad de regresar a Chihuahua al color rojo en el semáforo epidemiológico.

En su participación en la ceremonia del “Mérito Médico” que se realizó desde Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, el Ejecutivo estatal indicó que a la reunión del Consejo Estatal serán invitados actores de la vida económica, política y social para que puedan participar en la toma de decisiones con respecto a la aplicación de nuevas restricciones derivadas de la pandemia.

“Estamos ante un reto social y económico que demanda toda sensibilidad y empatía, más aún ante las miles de vidas perdidas y los repuntes que la pandemia ha mostrado a nivel global, actualmente, Chihuahua y su personal médico resienten las consecuencias de no tomar con seriedad las medidas preventivas”, dijo.

Corral Jurado señaló que este jueves fue convocado el Consejo Estatal de Salud con la intención de analizar una serie de propuestas para incorporar nuevas restricciones a la movilidad de la sociedad chihuahuense.

“Invitamos a este espacio de consulta a varios actores fundamentales de la vida económica, social y política para que participen en el análisis de estas acciones y donde se propondrá regresar al color rojo en el semáforo de riesgo Covid”, comentó.

El gobernador indicó que son el individualismo, el egoísmo y la falta de conciencia y disciplina de la sociedad lo que está “derrotando” al personal salud.

Asimismo, el gobernador indicó que debido al alza en el número de contagios se pondrá atención especial en el transporte público y de personal para asegurarse que se cumplan con las medidas de prevención contra Covid-19, además de que solicitará que se apliquen multas a quienes no usen cubrebocas en espacios públicos y también para los ciudadanos que realicen fiestas los fines de semana.

El mandatario aseguró que debido a la situación, se pretende decretar ley seca en el estado de Chihuahua durante los fines de semana hasta que se pueda volver a tener control.

“La celebración de fiestas por todos lados fue lo que disparó los contagios, abrimos el color amarillo y la gente se sintió que estábamos en verde y que ya todo podía ser como antes y no es así (…) necesitamos imponer sanciones a quien no use cubrebocas y a quienes organicen fiestas”, dijo.

También aseguró que en el caso de Juárez, se propondrá restringir la movilidad, además de que se pedirá que toda actividad cierre a partir de las diez de la noche.

“La intención es que luego de la reunión de hoy, desde mañana se regrese todo el estado a rojo por que estamos en un momento muy complicado”, indicó.