Propiedades de Duarte deben regresarse el 15 de diciembre: abogado

Chihuahua.— El abogado Juan Carlos Mendoza Luján afirmó que entre los días 14 ó 15 de diciembre es cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá regresar los bienes que le fueron asegurados de manera irregular al exgobernador César Duarte Jáquez en el quinquenio de Javier Corral.

El representante legal explicó que el juicio de extinción de dominio, como tal, es de carácter civil, es decir, lo lleva un juez de lo Civil que está especializado en el tema y donde la finalidad es privar de los bienes a alguien.

“Si bien es cierto, lo que se debate en un juicio son bienes que tienen relación exclusiva con procedimientos penales y administrativos. Hay una equivocación cuando se dice que no se van a devolver los bienes porque son materia civil, me refiero a que no alcanzaron a explicar cómo es la relación entre esos bienes, que es materia de ese juicio, pero que esos mismos bienes llegan por proceder de un procedimiento penal. Esperamos que el día 14 ó 15 de diciembre es cuando la FGE deberá regresar la posesión de los bienes asegurados”, manifestó.

Los bienes propiedad del exgobernador Duarte Jáquez, que en el quinquenio del exgobernador Javier Corral Jurado fueron asegurados por presuntos actos de corrupción en la denominada “Operación Justicia Chihuahua”, son el El Saucito, Mesa de las Ajuntas, El Taraiz, Rancho de en medio, Labor Muniseña, Llano Medineño, El Aranjuez y La Mesa.