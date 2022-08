Promueve IMSS Chihuahua la lactancia materna

Chihuahua, Chih.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua lleva a cabo la promoción de la lactancia materna como alimentación exclusiva hasta los seis meses de edad, en las diferentes unidades médicas hospitalarias de la entidad.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 8 de agosto, esta Representación lleva a cabo pláticas, seminarios, sesiones de capacitación, concursos de carteles y difusión de información sobre la importancia que tiene la leche materna.

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que este lunes arrancaron de manera formal dichas actividades en las que también se está involucrando a las parejas de las pacientes que acaban de tener bebé.

Detalló que las unidades que participan en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna son: el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 15, ubicado en la ciudad de Chihuahua; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 en ciudad Juárez; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 en Delicias; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 23 en Hidalgo del Parral y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Cuauhtémoc.

Bonilla y Calderón destacó que “estamos haciendo hincapié en que esta es la alimentación más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional suficiente al bebé, ya que contiene los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano. Además, esta práctica permite crear un fuerte lazo afectivo con la madre”.

Añadió que la leche materna es más fácil de digerir que las fórmulas en polvo, ya que se trata de fluido vivo, que cambia para cubrir las necesidades del infante conforme crece.

Indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda hasta los seis meses de edad y la continuación de la misma (con introducción gradual de los alimentos sólidos) hasta el segundo año de vida.

Este vital líquido también ayudará al bebé a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias, diarreas, sobrepeso, obesidad, así como estreñimiento y cólicos.

Entre los beneficios de la lactancia materna en la madre, se encuentran los siguientes: reduce la hemorragia postparto, acelera la recuperación del útero (por la liberación de la oxitocina durante la lactancia), reduce el riesgo de cáncer de mama y el de ovario, protege contra la osteoporosis y fractura de cadera en edad avanzada y ayuda a perder el peso ganado durante el embarazo, ya que la grasa acumulada se utiliza como energía para producir la leche.

Por todo lo anterior, el IMSS exhorta a las futuras madres y aquellas que se encuentran en periodo de lactancia, a proteger a sus hijos brindándoles esta alimentación natural.