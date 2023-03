Promociona Marea Verde espectacular pro aborto

Chihuahua.- “El aborto legal y seguro en Chihuahua es posible”, ese mensaje fue colocado en un anuncio que se instaló en la Avenida Tecnológico, justo enfrente del Centro de Convenciones; acción que es parte del litigio estratégico que realizan Abortistas Mx en conjunto con Marea Verde Chihuahua y con Aborto Seguro Chihuahua para impulsar los amparos individuales y colectivos a fin de que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud pública y que no sean criminalizadas.

“Ahorita los amparos que se han promovido se han ganado, ya que a más de 70 mujeres no se les aplicará el código penal que está actualmente en Chihuahua porque es un código institucional pero al momento, aún no logramos ganar esta parte de que los servicios de salud estén obligados a darles los servicios y es en lo que va el proceso; se ganaron a la mitad y se metió un recurso para que los revise un tribunal colegiado y que sea él quien determine que aparte de que no se les va a aplicar el código penal, se les debe de ofrecer los servicios de salud si ellas desean interrumpir su embarazo”, expresó Alessa Rey, integrante de Marea Verde.

Esto también es parte de la gira que estos colectivos están realizando; las cuales iniciaron con la recolección de firmas durante la marcha del 8 de marzo, en donde se juntaron alrededor de 15 amparos colectivos que aunque aún no se meten, están en proceso.

De igual manera, Marea Verde informó que, estas acciones también ya se realizaron en Cuauhtémoc y durante marzo y abril estarán en Delicias, Juárez, Parral y están por agregar el municipio de Camargo puesto que han detectado una problemática en donde se han criminalizado a las mujeres que han intentado interrumpir su embarazo.