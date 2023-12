Promete ‘sorpresas’ fiscal Anticorrupción antes de cerrar 2023

Chihuahua— En lo que resta del año “habrá sorpresas” en el trabajo que realiza la Fiscalía Anticorrupción, afirmó su titular, Abelardo Valenzuela, sin embargo no dio detalles sobre qué casos o cuáles exservidores están siendo investigados, a fin de no entorpecer el proceso.

En entrevista, comentó que alrededor de 300 amparos de los denominados “buscadores” han sido tramitados por exfuncionarios estatales, lo cual es un indicativo de posibles irregularidades, acotó.

Ante esto, dijo que mantienen abiertas las investigaciones a fin de establecer si existió la comisión de algún delito, asegurando que ahora el combate a la corrupción ha dejado de verse como un botín político y se ha pasado de los “dichos a los hechos”.

Ejemplificó esto con la judicialización en contra de tres exfuncionarios, uno de ellos Eduardo F. H., exsecretario de Salud acusado de uso ilegal de atribuciones para la contratación de un crédito de 400 millones de pesos con Bansi y que actualmente busca un criterio de oportunidad.

Otro caso es el de la vinculación a proceso y la prisión preventiva del excoordinador de Comunicación Social Antonio P. C., acusado de desvío de recursos por cerca de 10 millones de pesos, así como el del exsecretario de Hacienda Arturo F. V., quien se encuentra prófugo de la justicia acusado por el desvío de cerca de 98 millones de pesos, mediante la supuesta contratación de un despacho para brindar asesoría para el manejo de la deuda pública.

Aunado a esto, el fiscal Anticorrupción aseguró que mantienen diversas investigaciones en proceso, pero, hasta no contar con elementos sólidos se podrían revelar más detalles y solicitar la orden de aprehensión necesaria.

“Es información que no puedo revelar. Si por sólo imaginarse que hay órdenes de aprehensión se están tramitando amparos, ahora imagínese una declaración del fiscal diciendo que existen tantas órdenes de aprehensión en contra de determinadas personas, no alcanzaríamos a llegar al tema de la justicia”, expresó. Asimismo se refirió a los amparos que tramitó la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cinthya C., quien se encuentra detenida y vinculada a proceso por la venta irregular de predios municipales sin que el recurso ingresara a las arcas del Ayuntamiento.

Explicó que, antes de ejecutarse la orden de aprehensión Cinthya tramitó varios amparos “buscadores” mismos que quedaron sin efecto. Incluso, una vez que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, tramitó un amparo en contra de la resolución, por lo que un juez de Distrito ordenó una audiencia para la revisión de la medida, sin embargo, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público la juez sostuvo esta medida cautelar.