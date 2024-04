Prohibida venta de vapeadores... pero no su consumo

Chihuahua, Chih.- Si bien la venta de vapeadores está prohibida en México, no su consumo, informó la Secretaría de Salud, quien destacó que, pese a que no se pueden comercializar por ley en establecimientos, no han podido avanzar en contra de que sean utilizados por la población, aunque se consideren dañinos para la salud.

Agregó que la venta y distribución está regulada por la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, dependencia que debe realizar los decomisos en establecimientos; sin embargo, explicó que los usuarios han optado por importar este producto desde Estados Unidos, donde existe una mayor oferta con tiendas especializadas.

Debe Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios regular distribución de vapeadores

Desde el año el Gobierno federal publicó un decreto para prohibir la importación y distribución de estos dispositivos. Sin embargo, no fue hasta el año 2022 cuando se prohibió totalmente su comercialización.

Al igual que México, ocho países de América Latina han realizado este tipo de prohibiciones de los también llamados cigarrillos electrónicos; no obstante, esto no ha detenido el incremento en consumo y el mercado irregular que ha surgido a través de redes sociales.

En el caso de Chihuahua, al tratarse de un estado fronterizo con Estados Unidos, donde la venta se realiza sin este tipo de regulaciones y contando con tiendas especializadas, ha sido más fácil para la población fomentar un mercado negro.

Basta con realizar una búsqueda en plataformas como Market Place de Facebook, o a través de páginas de Instagram para poder encontrar esta comercialización al estilo de “las nenis” que sin embargo sí está prohibida.

Lo que no puede hacer la autoridad es evitar o sancionar a las personas que fumen este tipo de artículos.

El costo de los ‘vapes’ va desde los 250 hasta los 550 pesos, dependiendo de la cantidad de fumadas o ‘hits’ que tengan los aparatos, y en algunos casos se compran también los cartuchos con distintos sabores.

El médico comisionado de la Coespris en Chihuahua, Luis Carlos Tarín recordó a la población que hay evidencia que respalda que el uso de este tipo de productos aceleran las afectaciones a los pulmones en mayor medida que, incluso, cigarros convencionales.

Destacó que esto incrementa las posibilidades de padecer cáncer por lo que desde la Secretaría recomiendan evitar su uso y consumo.