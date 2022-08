Programa para regularización de vehículos no será extendido: AMLO

Ciudad Juárez.— El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que no habrá ampliación del plazo del programa de regularización de vehículos “chuecos”, que vence, dijo, el 30 de septiembre.

Cuando en la entidad se calculaba que antes del programa había 200 mil carros de procedencia extranjera circulando sin registro, hasta ayer, de acuerdo con el Gobierno federal, se habían regularizado a través de este decreto presidencial, a nivel estatal, un total de 73 mil 30 unidades.

PUBLICIDAD

En la conferencia de prensa mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que todavía faltan muchos autos de ser regularizados, por lo que llamó a los ciudadanos con autos de procedencia extranjera sin registro a participar.

“Hay que ir porque a lo mejor ya no va a haber y siempre tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último, ¿por qué no desde hoy?”, dijo. Y señaló: “¿para qué esperar?, no se va a ampliar el plazo de regularización”.

Anteriormente, el jefe del Ejecutivo federal, así como el delegado del Bienestar en Chihuahua, y hasta diputados federales, incluso el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habían afirmado que el programa, que ha sufrido en Juárez retrasos derivados de constantes caídas del sistema, se prolongaría hasta diciembre de este año.

De hecho hasta dejaron la posibilidad de que se abriera un apartado en el decreto para que al menos 15 mil autos que no son susceptibles de registro, por ser fabricados o armados fuera de México, Estados Unidos o Canadá, también pudieran ser regularizados.

En contraparte, ayer AMLO se comprometió a ampliar el número de sitios para que más personas puedan hacer el trámite y que no falle la plataforma. “Si no, no vamos a terminar nunca; vamos ya a terminar esto”.

Dijo que el plazo vence el 30 de septiembre, aunque la última actualización del decreto publicada el 20 de junio pasado establece la fecha de terminación el 20 de septiembre, es decir, 10 días antes de la fecha dicha por el presidente.

Ayer, al mismo tiempo, Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar en la regularización de autos.