Procesan a corralista Juan Pedro S. G., por peculado

Chihuahua.- Hoy deberá comparecer ante el juzgado penal el exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) en la administración estatal anterior, Juan Pedro S. G.., como presunto responsable de la comisión del delito de peculado, según una notificación publicada por el Sistema de Consulta Remota del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

El exfuncionario corralista comparecerá dentro del juicio 4362/2023 que se sigue en su contra, en una audiencia de formulación de imputación frente a un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

La denuncia fue presentada por el diputado del PRI, Omar Bazán Flores, en contra del expresidente del Instituto Chihuahuense del Deporte, por el delito de peculado y uso ilegal de atribuciones ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

La audiencia debió haberse realizado desde el pasado 19 de enero, pero fue aplazada a solicitud del Ministerio Público, en función de las cargas de trabajo existentes para dicha representación social.

Está citada a comparecer a la audiencia la actual titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, Tania Teporaca Romero del Hierro, ya que dicha dependencia es considerada víctima en el delito que se imputa al exfuncionario Juan Pedro S. G.

El acuerdo mediante el cual se cita el día de hoy a audiencia está firmado por el licenciado Édgar Oswaldo Torres Sandoval, Juez Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos.

LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Hasta el momento se desconoce cuál es el hecho que motivo la acusación por peculado en contra del exfuncionario Juan Pedro S.G., pero de una revisión a las últimas auditorias correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2020, se desprenden diversas observaciones efectuadas por la Auditoria Superior del Estado, por la cantidad de 83 millones 710 mil 508 pesos.

Por ejemplo, correspondientes al 2021, último año en que el exfuncionario ejerció, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física no entregó las becas programadas y aprobadas para los atletas y entrenadores de alto rendimiento por 1 millón 560 mil pesos.

Asimismo, dicha dependencia no elaboró ni publicó las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios de subsidio 1S031A1 “Apoyos al Deporte” y 1S032A2 “Apoyos de Vinculación Deportiva”.

Además, el Instituto omitió remitir la información de los beneficiarios de los Pp’s de subsidio 1S031A1 “Apoyos al Deporte” y 1S032A2 “Apoyos de Vinculación Deportiva” a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, para su integración al Padrón General.

El Instituto Chihuahuense Deporte y Cultura Física no contó con Sistema de Contabilidad Gubernamental durante el Ejercicio Fiscal 2021; no estableció ni operó el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte en coordinación con el RENADE, y por ende no inscribió a las Asociaciones Deportivas Estatales en el Registro Estatal; no constituyó, coordinó, ni operó los trabajos de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte Chihuahuense, ni tampoco creó el Comité Estatal Antidopaje, responsable de conocer los resultados, controversias e irregularidades que surjan de los controles dentro y fuera de las competiciones de los deportistas en el Estado, ni constituyó el Patronato del Salón de la Fama.

Otra irregularidad es que la dependencia no se apegó a la normativa aplicable a la MIR, presentando inconsistencias en el diseño, cumplimiento, reporte y medios de verificación de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios 1S031A1 “Apoyos al Deporte”, 1S032A2 “Apoyos de Vinculación Deportiva”, 2E103C1 “Prácticas Deportivas Formativas”, 2E104C1 “Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas” y 2F053C1 “Promoción Deportiva”.

En relación con el ejercicio fiscal 2020, la Entidad fiscalizada registró ingresos devengados en exceso en las cuentas de “Ingresos gasto corriente” e “Ingresos subsidio deportivo”, por un importe de 58 millones 473 mil 974 pesos, en incumplimiento a los momentos contables del ingreso, según Acuerdo de Ingresos emitido por el CONAC, última Reforma publicada en el DOF el 27-09-2018.

Asimismo la dependencia registró en la cuenta contable 4500-00000-000-014-00-00 “Basquetbol” 93 mil 200 pesos que corresponden a la Liga de Futbol Rápido.

Fue responsabilizado el Instituto de realizar adjudicación directa sin verificar que las cotizaciones presentadas por los proveedores cumplieran con los requisitos respectivos así como no exigir las pólizas de fianza a los proveedores Servicio Industrial Qualis, S.A. de C.V, contrato ICHD/AD/266/2019 y Víctor Daniel Gutiérrez López contrato ICHD/AD/06/2020.

Además, la Entidad fiscalizada realizó pagos al proveedor Víctor Daniel Gutiérrez López por 274 mil 712 pesos, por concepto de compras de químicos para mantenimiento de alberca olímpica, sin contar con evidencia de la recepción de los bienes a satisfacción.

También es señalada la dependencia por efectuar pagos por la cantidad de 3 millones 711 mil 082 pesos, por concepto de mantenimiento de áreas verdes, fontanería, limpieza y mantenimiento en general, sin contar con evidencia de la recepción de los servicios a satisfacción de la Subdirección de Infraestructura Deportiva.

Otra irregularidad es que omitió la publicación de las Reglas de Operación para el programa 1S031A1 “Programa Apoyos al Deporte 2020”, ejerciendo 22 millones 516 mil 486 pesos; realizó adjudicación directa para la adquisición de uniformes para las Olimpiadas Nacionales 2020, sin acreditar el supuesto de excepción a la licitación pública; pagó 767 mil 826 pesos sin recibir (CFDI) comprobante fiscal por parte de “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”; pago 24 mil 940 pesos por concepto de honorarios, afectando recursos presupuestales destinados a apoyos al deporte.