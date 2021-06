Privilegian a Corral... lo vacunan sin filas y solo

Facebook / Momento en que enfermera le suministra el biológico

Chihuahua– Mediante sus redes sociales, el gobernador Javier Corral Jurado mostró una serie de fotografías en las que se observaba que le aplicaban la segunda dosis de la vacuna anti-Covid en el Hospital Militar Regional.

Derivado de esto, en redes se vertieron diversos comentarios en el sentido de que dicho nosocomio no era un centro de vacunación, por lo que esto sería un privilegio más para el mandatario estatal.

“Esta mañana en el Hospital Militar Regional de #Chihuahua me aplicaron la 2a dosis de la vacuna anticovid. Me tocaba el lunes, pero por mi agenda en la Ciudad de México, hasta hoy (ayer jueves) fue posible. Recuerden: la vacuna no nos hace inmunes, ¡sigamos usando cubrebocas y cuidemos la sana distancia!”, escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con el calendario diseñado por el Gobierno federal, a Corral Jurado le tocaba presentarse el lunes 21 entre las 14 y 16 horas en alguno de los puntos de vacunación para que le aplicaran la segunda dosis del reactivo.

En su publicación, agradeció al personal médico la atención que les brindaron en el Hospital Regional Militar, en el cual no se ha hecho publicación oficial alguna en torno a que ahí sea un punto de vacunación.

