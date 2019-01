Prisiones municipales, en pésimas condiciones

Chihuahua— Por años las prisiones de los municipios de Chihuahua han sido señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por no cumplir con estándares básicos para sus celdas. Los resultados de mejoramiento hasta la fecha han sido nulos.

Pero las prisiones son muchas: la de Aquiles Serdán cuenta con un sanitario descompuesto, sin agua. Los detenidos de las tres celdas con las que cuenta esta cárcel municipal orinan en el piso. No hay ventilación, no hay luz natural ni artificial, y las colchonetas no existen dentro de las paredes arruinadas del lugar.

“Las celdas se encuentran en condiciones deplorables”, calificó la CEDH en su último informe anual de 2018. Una historia que se repite año tras año en cárceles de municipios pequeños que no mejoran a pesar de las evaluaciones, como las de: Ahumada, Batopilas, Creel, Buenaventura, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Jiménez, San Francisco del Oro, Uruachi, Urique, entre muchos otros ayuntamientos.

Estas evaluaciones las elaboran los visitadores de la CEDH, quienes revisan las instalaciones de las celdas a lo largo del año y hacen entrevistas a funcionarios encargados de la seguridad pública de sus localidades.

Los resultados de las observaciones se integran a un informe que la CEDH presenta anualmente ante el Congreso de Chihuahua, para después ser enviado mediante oficio, explicó José Luis Armendáriz, ombudsman local, a los presidentes municipales para que revisen las carencias que persisten desde años anteriores.

José Alfredo Solís Meléndez, secretario del ayuntamiento de Aquiles Serdán, admitió que la prisión es vieja y que hay poco presupuesto para mantenerla. Sin embargo, afirmó que el alcalde Héctor Ariel Fernández Martínez lanzó un proyecto para construir una nueva comandancia.

“La realidad es que no se tienen fondos para mejorar, pero el proyecto sigue, ya tenemos el terreno para la construcción”, comentó Alfredo Solís.





[email protected]