Primero vacaciones… luego homenaje

Archivo / El Diario de Juárez / El día del ataque a estatales

Ciudad Juárez— Hoy martes será realizado el homenaje póstumo en memoria de los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal adscritos a la División de Operaciones Especiales, los cuales fueron asesinados durante una emboscada la semana pasada en la carretera a La Concha, municipio de Madera.

Las honras fúnebres serán encabezadas por el gobernador Javier Corral y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, que ayer lunes se incorporaron a sus funciones tras gozar del período vacacional con motivo de la Semana Santa, informó personal del área de Comunicación Social de la SSPE.

Ambos funcionarios ya ignoraron los funerales realizados el pasado sábado, mientras Corral cumplía ocho días ausente de sus labores.

Ayer García Ruiz, que acudió a la frontera a bordo de la camioneta blindada con valor de 7 millones de pesos, afirmó que el homenaje póstumo será sin los cuerpos presentes de los agentes caídos en cumplimiento de su deber y se realizan hasta este día por respeto a las familias dolientes, y no porque los funcionarios andaban disfrutando de los días de asueto.

“Entregamos los cuerpos, ellos hacen los funerales con el apoyo económico que merecen de la institución y nosotros mañana (hoy) tenemos una ceremonia para los compañeros. O sea, lo que tratamos es de ser respetuosos con las familias”, aseguró el jefe policiaco.

Respecto a la denuncia pública de los agentes estatales, que han hecho un llamado a sus compañeros para no patrullar zonas de alto riesgo hasta tener el equipo adecuado, así como la falta de capacidad de respuesta de la corporación ante un ataque de la delincuencia organizada, el jefe policiaco dijo desconocer tales quejas.

“Yo no he sabido de ningún comentario de los compañeros, realmente no he tenido ese conocimiento; pero aun siendo real (la queja) pues es que las distancias del estado así lo… (sic) no existe una posibilidad, despegamos en un helicóptero, llegamos lo más rápido posible (seis horas después del ataque). Ojalá, me gustaría a mí construir… nosotros dentro del proyecto cuarteles y desgraciadamente por el tema de la pandemia no hubo recursos para hacerlo”, expuso.

“El tiempo de respuesta desde la capital del estado hacia el lugar fue de seis horas”, dijo.

El ataque a los policías estatales ocurrió el 31 de marzo en el tramo carretero de Temósachic a Madera, a la altura del poblado de La Concha, en el cual murieron Sergio Luna Escalante, Efraín Ríos Rodríguez, Noel Omar Ronquillo López y Luis Raúl Piñón Gómez, mientras que otros 12 resultados heridos.