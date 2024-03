Prevén baja participación en elecciones

A pesar de que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, confió en que la participación ciudadana en la elección del 2 de junio rebase el 70 por ciento, en Chihuahua analistas políticos no prevén un porcentaje tan alto.

“En el 2018 hubo una alta participación, pienso que en esta elección no va a tener esa misma participación, hay un fenómeno interesante de desinterés en las campañas. Los candidatos no van a crecer y no habría un cambio sustancial. Podría reducirse en gran medida el grupo de votantes, creo que hay un desinterés de la gente en las propuestas”, consideró Carlos Murillo, analista político local.

Históricamente la participación ciudadana en elecciones presidenciales en el estado nunca ha rebasado el 60 por ciento, de acuerdo con estadísticas del mismo órgano electoral.

La elección con la mayor participación ciudadana en una elección presidencial en el estado fue la del 2000, hace 24 años, cuando se llegó al 57.8 por ciento y fue elegido el panista Vicente Fox, incluso tres puntos porcentuales por arriba del porcentaje alcanzado en la elección del 2018, que fue del 54.2 por ciento y en el que ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, la elección con la menor participación ciudadana en Chihuahua durante la jornada electoral fue en el 2006, con apenas el 48.3 por ciento, cuando fue elegido el panista Felipe Calderón Hinojosa; esta fue la única elección en la que el porcentaje de participación ciudadana se situó por debajo del 50 por ciento en la entidad.

Además, en Chihuahua el porcentaje de participación ciudadana en las elecciones presidenciales siempre ha sido menor al menos en cinco puntos porcentuales que el promedio nacional. Por ejemplo, en el 2018, a nivel nacional se registró una participación del 63.4 por ciento, mientras que en el estado fue del 54.2 por ciento.

Mientras que en las elecciones presidenciales del 2006 y del 2012 el porcentaje de votación entre el estado y el alcanzado a nivel nacional supero los 10 puntos porcentuales de diferencia.

El último proceso electoral en el estado fue en el 2021, año de elecciones intermedias, que alcanzaron una participación ciudadana del 46.3 por ciento. Históricamente este tipo de elecciones obtienen menos votos que las sexenales.

A pesar de estos números, el INE confía en que la participación ciudadana en la jornada electoral llegue al 70 por ciento, porcentaje que no se ha vuelto a alcanzar desde la elección presidencial de 1994, cuando se obtuvo el 77.1 por ciento a nivel nacional y el 76 por ciento en el estado.

“Vamos por una presidencial, que es cuando se eleva el nivel de participación ciudadana, vayamos por más allá. ¿A qué aspiramos? Pues a estar por arriba del 70 por ciento de la participación ciudadana”, indicó Taddei.