Prevén afectaciones a bases de trabajadores

Si bien la negativa de Chihuahua a participar en el esquema IMSSBienestar blinda el dinero que recibe la entidad del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), las modificaciones discutidas ayer en el Congreso de la Unión afectan otros recursos, como los destinados a otorgar base laboral al personal, planteó la diputada Rocío González.

“Hay dos cosas que sí podrían afectar a Chihuahua o a los estados que no firmen el convenio Imss-bienestar: una es la ‘basificación’ de los trabajadores; es decir, le van a dar prioridad a los estados que sí firmaron; entonces, si se quiere ‘basificar’ trabajadores, va a tener que hacerlo el gobierno (del estado), en sus tiempos y con su presupuesto, por ahí puede ser que nos peguen, porque no nos van a querer dar ni un peso más para eso”, dijo la legisladora federal panista.

“Y el otro tema que podría pegarle a los estados que no firmen el convenio es (…) si hay un enfermo de cáncer, no nos mandan ese dinero adicional; si hay hipertensión o infartos, no nos mandan ese dinero, y a los estados que lo firmen sí (…)”, agregó.

González fue entrevistada sobre el impacto en Chihuahua de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la General de Salud para “consolidar la federalización del Sistema de Salud para el Bienestar” que, al cierre de esta información, se discutían en la Cámara de Diputados.

“Plantea establecer que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud únicamente resultará aplicable para aquellas entidades federativas que no suscriban el convenio con Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”, dice el dictamen enviado a la Cámara Baja.

Al respecto, González agregó que, si bien no habrá capital para gastos adicionales, los estados fuera del pacto seguirán contando con el FASSA, que en el caso de Chihuahua fue previsto en tres mil 772.3 millones de pesos para 2024.

“No hay (afectación al Fondo), porque hay que decir que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en esta ocasión no está diciendo ‘todos a fuerza y, si no, les vamos a quitar los recursos’. Él dijo ‘aquí está este proyecto, el que quiera centralizar los recursos”, dijo.

“Ahora, lo que se pretende es volver a centralizar, que es lo que creo que está mal, independientemente de si afecta o no a Chihuahua, creo que centralizar los recursos y más en materia de salud, es un error, porque cada estado tiene sus propias características”, agregó la también integrante de la comisión legislativa de transparencia.