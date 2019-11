Chihuahua— “Las autoridades pretenden tratarnos como si fuéramos ignorantes, pero son ellas las que no tienen ni idea de lo que sucedió”, afirmó Alex LeBaron González, luego de lo que calificó como un acto terrorista que dejó sin vida a nueve personas –tres mujeres y seis menores– el pasado lunes en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sonora y dijo que es imposible que se haya tratado de una confusión, tal como lo han manifestado tanto la Fiscalía de Chihuahua como las autoridades federales.

El exdiputado local y federal descartó que la comunidad LeBaron vaya a tomar las armas en busca de venganza contra quienes cometieron este atroz hecho, al manifestar que son una comunidad pacífica que a pesar de las diversas agresiones que han sufrido, nunca han considerado tomar ese camino, pero dejó en claro que una vez que pasen las honras fúnebres tendrán que decidr qué acciones habrán de realizar.

Explicó que, no se pudo tratar de una confusión como lo han establecido las autoridades en una de sus hipótesis, pues dijo que se trató de dos ataques distintos en diferentes puntos, el primero ocurre en la salida del rancho La Mora, cuando Rhonita y sus cuatro hijos fueron atacados y el segundo hecho ocurrió a 17 kilómetros de distancia, cuando los otros dos vehículos comenzaban el ascenso en la Sierra, situación que da a entender que se trató de un ataque directo en contra de la comunidad LeBaron para infundir el miedo, pues sucedió a plena luz del día y era más que notorio que no viajaban hombres en las camionetas.

Además, establece que fueron los propios habitantes de la comunidad LeBaron los primeros en llegar a la escena del crimen y de esa forma pudieron darse cuenta de lo que sucedió, mientras que las autoridades tardaron más tiempo en llegar y continúan sin tener una idea clara de lo que realmente sucedió.

“Tal vez las autoridades sepan detrás de cortinas quién hizo esto y por qué, sólo esperamos que nosotros como comunidad, realmente lo sepamos y que no haya mentiras, expresó LeBaron González, sin embargo, destacó que desafortunadamente las indagatorias no han mostrado un avance considerable, lo que demuestra que no se tiene ni la más remota idea de qué fue lo que sucedió.

Fue el lunes 4 de noviembre, cuando integrantes de la comunidad LeBaron fueron atacados por una organización criminal, cuando viajaban del rancho La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, hacia Janos, Chihuahua.

El saldo fue de tres mujeres adultas asesinadas, así como seis menores, otros cinco resultaron lesionados y trasladados a Estados Unidos para su atención médica y tres más que resultaron ilesos, entre ellos una bebé de sólo siete meses.

Ayer, en la comunidad LeBaron, municipio de Galeana, se realizaron los funerales de Rhonita y sus cuatro hijos, Howard, Krystal y los gemelos Titus y Tiana; mientras que hoy será sepultada Christine LeBaron.