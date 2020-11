'Presupuesto federal 2021 afecta a 130 mil productores en Chihuahua'

Archivo

Chihuahua.- El presupuesto federal de egresos para el año 2021 que deja desprotegido a los productores agrícolas y pecuarios del país, afecta directamente a más de 130 mil familias de productores chihuahuenses dedicadas a estas actividades, dijo René Almeida Grajeda, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

En un comunicado de prensa indicó que hay que contextualizar que Chihuahua está atravesando por una situación de sequía severa, y aunado a ello viene un presupuesto de egresos de la federación totalmente rabón para el campo de Chihuahua y de México.

Explicó que este presupuesto federal se reflejará de la siguiente manera en Chihuahua:

1.- Al ya reducido presupuesto que vivimos este año, se agrega que no habrá apoyos a los programas de comercialización, esto va a desmotivar la producción de granos básicos como el frijol, como el maíz, como el trigo, como la avena, que son productos que llegan a los domicilios de la mayoría de los mexicanos, y al no tener esa producción indudablemente vamos a caer en una dependencia de la importación.

Esto nos pone en una gran desventaja con nuestros socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá, dijo.

No sabemos ¿en qué condiciones este el país en estos momentos para comprar estos productos de primera necesidad en el extranjero?, cuando sabemos que están al doble del precio al que se adquieren aquí en México.

2.- Los que son los programas de aseguramiento y acceso al financiamiento también se verán severamente afectados en Chihuahua y más viviendo en una situación de clima como la que atravesamos de una severa sequía, indudablemente que para la reactivación del sector agropecuario para el 2021, si no hay apoyos gubernamentales, deberíamos tener acceso al financiamiento.

Hay que recordar que estamos en medio de una sequía, y al tener esta situación no va a haber producción por lo tanto los productores tendrán problemas de liquidez para el próximo año. Entonces al no haber estímulos y al no haber apoyo gubernamental para acezar al financiamiento pues simple y sencillamente los productores no podrán ingresar a él, por lo tanto la reactivación económica que se necesita urgentemente para el 2021 para el sector agropecuario está muy lejos de la realidad y de la posibilidad.

3.- Los programas de infraestructura que opera el propio gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, pues de igual forma, tampoco va a haber nada, porque vienen en ceros. Entonces lo que es infraestructura y equipamiento, tampoco va a haber nada para los productores de Chihuahua.

4.- En el tema de las sanidades, si bien los recursos que se mandan a los estados en temas de sanidades no se tocaron, los recursos que maneja de manera centralizada el gobierno federal, tuvieron una reducción de alrededor del 20 por ciento, lo que va a generar un problema con la conservación de nuestros estatus fito y zoosanitario, y al no poder conservar los estatus sanitarios perdemos competitividad por no tener el personal y los programas suficientes para ello, sobre todo para la exportación de nuestros productos agrícolas y ganaderos.

5.- El otro problema que estamos viendo y que a Chihuahua le urge es un programa ambicioso de atención a la sustentabilidad del agua, en lo cual no viene en el presupuesto 2021 un solo peso para el riego tecnificado, lo único que viene es lo que está indicado para los módulos y los distritos de riego, pero para producir la tecnificación del riego que tanto le urge y que tanto necesita Chihuahua, tampoco viene un solo peso.

El funcionario estatal expresó “como podemos ver en esos componentes de comercialización, en financiamiento y aseguramiento, en infraestructura, en sanidades y en tecnificación del riego, viene en prácticamente en cero el presupuesto federal para el apoyo del campo de Chihuahua.

Al ser cuestionado sobre el número de personas que se dedican a las actividades agrícolas y pecuarias en Chihuahua, René Almeida respondió: para darles una idea, dijo, en materia de ganadería tenemos más de 60 mil unidades registradas de producción pecuaria, en producción agrícola tenemos más de 80 mil productores, en producción maderera y pesquera fácilmente tenemos otros 15 mil productores.

Entonces, añadió, de qué tamaño creen que será el daño que tendrán los productores en Chihuahua, no menos de 100 mil familias se verán afectadas con los recortes al sector agropecuario en materia de producción, de productividad.

Ese es el problema, no hay estímulos a la producción, hay programas asistenciales que no están generando productividad, y esto se va a reflejar en que en la mesa de los mexicanos, en las mesas de las personas que viven en las ciudades, van a ver muy encarecida su canasta básica.

Explicó que en estos momentos esto ya se está reflejando, como en el precio del frijol, la tortilla, el huevo, la leche, todos los productos que dependen de los granos básicos tendrán un incremento de precio brutal, que lo van a pagar el daño colateral serán los mexicanos que viven en el medio urbano.

Entonces lo que estamos viendo con mucha tristeza y preocupación es que la bancada de diputados de Morena, seis diputados de Morena y uno del PT del estado de Chihuahua votaron en favor de este presupuesto, sin pensar en los agricultores chihuahuenses, sin pensar en los consumidores chihuahuenses, sin pensar en los productores y consumidores mexicanos.

Viene una enorme dependencia alimentaria del extranjero, dijo.

Esto que hicieron estos diputados, está echando por tierra el trabajo de más de 25 o 30 años que los mexicanos nos tardamos en construir un sector agropecuario competitivo, y estas personas lo destruyeron en tan solo dos años. En solo dos años volvemos a tener una dependencia brutal del extranjero, en otras palabras estamos vendiendo la soberanía alimentaria.

Al desaparecer los fideicomisos y apoyos al campo como son el de FIRA y el FOCIR ¿qué va a pasar con los proyectos productivos en Chihuahua? Se le cuestionó el funcionario estatal

René Almeida señaló al respecto que FIRA posiblemente siga operando, pero el acceso al financiamiento por el grueso de los productores agropecuarios de nuestro estado, prácticamente van a estar fuera.

Y al estar fuera de los financiamientos la reactivación económica del sector agropecuario simplemente no se va a lograr. ¿Por qué hablo de la reactivación económica?, porque Chihuahua está atravesando por dos características principales, una de ellas es la sequía, que todavía a estas alturas la Directora de Conagua se niega a reconocer, diciendo que no existe, que ya es una barbaridad, y por otro lado la pandemia originada por el Covid-19.

Por la pandemia, dijo, los mexicanos necesitan disponibilidad, oportunidad y productos baratos para su alimentación y se les está condenando desde el Congreso de la Unión con el voto mayoritario de los diputados de Morena a pagar alto el precio de la canasta básica.

Yo les quiero decir que aquí en Chihuahua la Secretaría de Desarrollo Rural por instrucción del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable, le enviamos una carta a cada uno de los legisladores federales haciéndoles ver, todo esto que les estoy comentando, para que a la hora de votar el presupuesto tuvieran mucho cuidado en lo que estaban haciendo, porque la afectación al campo, sería una afectación a toda la población de México.

Tenemos que con la decisión de la bancada mayoritaria de Morena, tenemos una regresión de casi 40 años a la política productiva en el campo. Hablo de políticas públicas de la productividad en el sector agropecuario, dijo.

Este presupuesto 2021 es un golpe irreversible, un golpe contundente, un golpe que va a durar muchos años, para que el sector agropecuario vuelva a agarrar el ritmo que ya traía, para que el sector vuelva a generar los mismos empleos.

En Chihuahua el sector agropecuario da trabajo a 80 mil jornaleros que vienen de otros estados del país, que vienen a trabajar con salarios muy superiores a los que les pagan en sus lugares de origen, dos o tres veces más de lo que reciben en su tierra natal, dijo el funcionario, añadiendo que todo eso se va a acabar.

Luego expresó su opinión sobre el programa asistencial del gobierno federal, señalando que no es posible vivir con un subsidio de asistencialismo que tenga que sustituir al salario y al ingreso producto del trabajo y del incremento a la productividad.

Esa es la otra afectación que va a tener este presupuesto, al terminar con los jornales y todas aquellas personas que se ayudaban con empleo a la hora de la siembra y de la cosechas en Chihuahua, ahora se van a reducir considerablemente porque no va a haber acceso al crédito, no va haber manera de tener las unidades de producción activas, no va a haber manera de generar empleo.

Esto se vendrá en cadena, explicó el Secretario de Desarrollo Rural, hoy no tenemos producción por lo tanto no vamos a tener ingresos, si no tenemos ingresos para podernos activar el próximo año necesitaremos financiamiento, no va haber financiamiento, entonces no nos vamos a poder activar, si no nos activamos no vamos poder generar empleos, si no nos activamos no vamos a generar alimentos, entonces todo generará una escalada de desastre económico en el país y sobre todo en Chihuahua, tanto por los efectos de la sequía como por efectos de la pandemia.

La ganadería será otro sector que se verá severamente perjudicado al no tener acceso al financiamiento no tiene acceso a la compra de los suplementos básicos que se requieren para mantener la plataforma productiva ganadera.

Indudablemente que estamos en una sequía, indudablemente que el sector ganadero se verá perjudicado, indudablemente que tendrá que adelgazar la producción ganadera, pero no podemos apostarle a que desaparezca el sector ganadero, por eso necesitamos acceso al financiamiento, para sembrar forrajes de invierno y adquirir la suplementación alimenticia de ganado y para prepararnos para el estiaje del próximo año.

Hay que acordarnos que las lluvias llegarán a Chihuahua, si bien nos va a principios de junio del próximo año, los ganaderos van a sufrir desde ahorita hasta el mes de junio del próximo año.

Y será muy difícil que con los presupuestos mermados del gobierno estatal y de los municipales, se pueda auxiliar al sector agropecuario de Chihuahua.

Luego tenemos que la Secretaría de Hacienda que es el gran recaudador, de cada peso que se lleva de Chihuahua, le regresa 40 centavos, ¿qué se va a hacer con ese presupuesto?

No se está haciendo absolutamente nada desde el gobierno federal para que Chihuahua se reactive desde el punto de vista económico, y eso lo deben de saber los productores agropecuarios, eso lo tienen que saber los que producen granos básicos, quien produce leche, quien produce huevo, quien produce, frijol, maíz, quien produce carne.

Entonces con este presupuesto federal 2021, tenemos una condición verdaderamente retrógrada, y eso lo tenemos que decir como es a los productores, esto se lo debemos a seis diputados federales de Morena y uno del PT que son chihuahuenses, que votaron la propuesta que hizo el ejecutivo federal, siendo que ellos tenían toda la posibilidad de modificar dicho presupuesto, previendo las condiciones de su estado, las condiciones de su distrito, y con su voto lo que hicieron fue traicionar a los electores de su distrito y a su estado Chihuahua.