Presupuesta FGE 931 mdp para gasto corriente en 2022

Chihuahua.- El fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Ramírez, indicó que para 2022 se presupuestaron cerca de 931 millones de pesos para gasto corriente, más lo que corresponde a los servicios personales.

Fierro Duarte destacó que el presupuesto presentado al Congreso del Estado da tranquilidad a la administración pública pues se ajusta a la realidad financiera y a las necesidades que tiene la dependencia para cumplir con sus funciones, sin inflar números como se hacía en el pasado.

“Es un buen comienzo. Lo más importante es que, como todos, esto es lo que realmente tengo, no voy a tener más dinero no voy a tener menos, pero eso es lo que tengo. No que me ponen un presupuesto super inflado y estoy pensando que tengo dinero y luego resulta que no tengo nada”.

El funcionario subrayó que esto se logró gracias al esfuerzo que hizo la Fiscalía para determinar el presupuesto que realmente ejercerá, sin déficit pero tampoco con la falsa idea de que se cuenta con un recurso que no existe.