Presumen autoataque a exempleado de Aras

Chihuahua.— La Fiscalía General del Estado incluyó un “autoataque” en el caso de los disparos a un vehículo de una persona que está relacionada con la empresa Aras.

El fiscal general, Roberto Fierro, comentó que hay aspectos que “no cuadran” en la manera en que ocurrió el ataque a un automóvil estacionado.

El funcionario hizo un llamado a las personas que se vieron afectadas por la empresa Aras para que tengan paciencia y confíen en que las autoridades están haciendo lo que está a su alcance y recuperen su dinero.

“Estamos trabajando, es un hecho que apenas ocurrió… estamos viendo realmente qué sucedió, si no son ellos mismos los que lo están generando para provocar esta psicosis; en una situación de este tipo hay cosas que no cuadran, que no nos deja muy claro que sea este tema de cobro”, dijo.

El miércoles, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio y un vehículo al parecer propiedad de un empleado de la empresa Aras Bussines Group en la colonia Ponce de León de Chihuahua.

Al afectado le dejaron un mensaje con la leyenda “primer aviso, ya saben a quién pagar”.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en las calles Cristóbal de Virues y Miguel Ángel Méndez en la colonia Ponce de León.

Los hombres dispararon con armas calibre 9 mm y calibre 22 en contra un vehículo BMW de color blanco, al cual se le apreciaban por lo menos cinco impactos de bala.

El funcionario expresó que en caso de que sea una manera en que una persona afectada por la empresa pretenda cobrarse, no es la forma y no se pasará por alto que se trata de un delito que lleva consecuencias.