Presidente estatal del PRI tiene coronavirus

Ciudad Juárez— El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez, anunció ayer a través de sus redes sociales que resultó positivo por Covid-19, luego de someterse a una prueba médica.

“Desde que asumí la dirigencia del partido, ante las diversas reuniones que sostengo a diario, me he realizado cada semana una prueba Covid; las tres anteriores habían resultado negativas, hace un momento salí positivo; los síntomas del día de hoy (sábado) son como los de un resfriado común, seguiré las indicaciones que los médicos me den, esperando reincorporarme en breve a las actividades. Por lo pronto haremos uso de la tecnología para mantener comunicación permanente. ¡A cuidarse!”, dice la publicación del dirigente, que acompañó con una foto de los resultados de la prueba.

Domínguez Domínguez estuvo en Juárez el lunes pasado para encabezar el evento en el que se formalizó el cambio de mesa directiva en el PRI local.

Al evento, que se desarrolló en un ambiente cerrado en el interior de la sede del Comité local del PRI en la calle Galeana y avenida Lerdo en el Centro de la ciudad, asistieron alrededor de 100 personas, incluyendo la precandidata a la Presidencia municipal por ese partido, Adriana Fuentes Téllez.

Los contagios de Covid-19 se han propagado por todo el país y en diversos sectores. Uno de ellos ha sido el de la clase política, que ha visto cómo gobernadores, diputados, senadores e integrantes del gabinete federal se han enfermado a lo largo de la pandemia, incluso el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Chihuahua la enfermedad ha provocado la muerte del secretario de Salud de Chihuahua, Jesús Enrique Grajeda Herrera, en julio del año pasado, o del secretario técnico del municipio, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, en noviembre pasado.

Además, ha cobrado las vidas de Jesús Humberto Almeida Orozco, vocal ejecutivo de la 09 junta distrital en Parral, y Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), quienes fallecieron el 31 de octubre del año pasado, y un auxiliar jurídico de la 04 junta distrital ejecutiva que murió un mes después. También varios funcionarios del Gobierno del Estado y del Municipio, incluyendo al presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, han resultado contagiados y tuvieron que aislarse dos semanas de aislamiento sanitario para volver a funciones.