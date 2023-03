Presentarán hoy bases de la Ley Mya en el Pleno

Chihuahua.– Diputados del Congreso del Estado acordaron presentar durante la sesión de hoy las bases para la llamada Ley Mya, que busca endurecer el Código Penal en contra de adolescentes que cometan tentativa de feminicidio y lesiones por razones de género y otras circunstancias.

Se presentará un par de iniciativas de reforma: la primera de ellas consiste en reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establecer castigos a la tentativa en materia de delitos por razón de género, abrogación de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua.

También propone reglas para la determinación de medidas de sanción y otras disposiciones del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en materia de procuración de justicia.

La segunda iniciativa consiste en agravar la pena en el delito de lesiones cuando se utilice ácido, sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, en contra de una mujer; reformas con el objeto de ampliar el concepto de violencia física para incluir como una de las conductas de los tipos penales de feminicidio y lesiones el uso de ácidos o sustancias químicas.

En total, los diputados de la Comisión de Justicia trabajaron para juntar propuestas de la bancada de Morena, de la diputada Adriana Terrazas y de la fracción legislativa del PAN, derivadas del caso de Mya Naomi, mujer camarguense de 17 años que sufrió el ataque de su novio, también de 17 años, a quien protegió en su momento el juez del Poder Judicial estatal, y al que ahora protege la justicia federal con un amparo.

‘Esto es no es sólo por mí, es por todas’

“Hay veces que ya no quiero, que ya no puedo o ya no quiero; pero luego pienso en que si Olimpia pudo, yo también puedo y que esto no es sólo por mí, sino que es por todas”, expresó Mya Naomi, la mujer que fue apuñalada 47 veces por su exnovio Erick D. B. C. en Camargo durante octubre del 2022.

La declaración fue realizada luego de preguntarle sobre la Ley Mya y al finalizar una ponencia a cargo de Olimpia Coral Melo en la que se habló acerca de la Ley Olimpia y de la violencia digital. Al término de dicha charla, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, invitó a la camarguense a entregarle un reconocimiento a la activista.

En este mismo tenor, Olimpia señaló que es importante no despolitizar, ya que el generar cambios legislativos a veces sólo parece un ‘lobby’ que a veces no genera cambios reales, y que eso no significa que ella esté en contra de que haya legislaciones, sino que no se piense que sólo con las legislaciones ya hay justicia o que existen condiciones diferentes para las mujeres. (Con información de Alejandra Sánchez)