Presentarán amparo para liberación de agricultores

Agencia Reforma

Chihuahua— Los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional por supuesta portación de explosivos de uso exclusivo del Ejército, permanecerían recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán por lo menos hasta finales de año, informó su abogado defensor Gerardo Navarrete, quien tramitará un amparo para que lleven en libertad el proceso.

Se trata de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, quienes el 8 de septiembre, luego de participar en la toma de La Boquilla, fueron detenidos por la Guardia Nacional en la caseta de Saucillo, porque llevaban cilindros de gas lacrimógeno que recogieron en la presa, mismos que el juez de control consideró se trataba de explosivos.

Navarrete, explicó que la parte acusatoria solicitó tres meses de prisión preventiva para sus representados, bajo el argumento de requerir tiempo para realizar las investigaciones, plazo que incluso podría incrementarse si solicitan una prórroga adicional.

Cuestionó el criterio del juez que no recibió las pruebas periciales de expertos que no consideran que los cilindros de gas lacrimógeno, que supuestamente tenían en su poder los agricultores, se traten de armas letales.

“Para el juez no tiene un valor probatorio tal cual, no la considera y el juez insiste en que son armas de fuego, que son de uso exclusivo del Ejército, que están tipificadas como un hecho que la ley considera como delito, entonces, prácticamente el juez no le da el valor probatorio que tiene”.

Consideró que la atracción del caso por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es positiva, ya que son hechos propiciados por funcionarios federales pero pidió atención y acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que los derechos humanos de los representados se garanticen en todo momento y evitar que sean víctimas de las malas prácticas y vicios del Estado Mexicano.

En contraparte, la defensa presentará la próxima semana un amparo que buscaría que los agricultores llevaran su proceso en libertad, mismo que presentarán en los juzgados federales de la ciudad de Chihuahua.

Son presos políticos: hermano

Familiares y habitantes de la comunidad de La Cruz y en general de la región centro-sur del estado, consideran presos políticos los agricultores detenidos por la Guardia Nacional.

Así lo dio a conocer Armando Rivera, uno de los detenidos, quien señala que ha tenido comunicación con Juan Rivera a quien se le escucha con buen ánimo, sin embargo, advierte que al interior del Cereso no contaría con adecuada atención médica para su tratamiento de hidrocefalia y padecimientos diversos que le surgieron a partir de un fuerte accidente automovilístico que tuvo hace años.

Comentó que en la actualidad su hermano se encuentra preocupado por su cosecha, ya que a pesar de su discapacidad realiza todos los trabajos del campo, sin embargo, han tenido dificultades para proporcionarle el medicamento necesario por las restricciones al interior del Cereso.

Con voz entrecortada, Armando toma pausas de hasta 20 segundos al hablar, por el dolor que siente ver a su hermano preso, a su criterio, de manera injusta, pues asegura que el Gobierno Federal se empeña el fabricarle un delito, siendo que él y sus compañeros son personas de bien, trabajadores que merecen un trato justo y no trato de delincuentes.

“Nosotros teníamos fe en esta audiencia, pero ya nos pusieron muchas trabas, y el peritaje no lo aceptaron porque los únicos especialistas en bombas son ellos, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército; nosotros conseguimos alguien más pero no quisieron aceptar sus pruebas”, relata.

Armando, dice que las familias de los detenidos cuentan con el apoyo de la comunidad en general, y que a partir de las irregularidades piden que el proceso sea conforme a la ley porque a partir del arresto se han violado de manera sistemática los derechos de los tres agricultores, aparte de no tener la seguridad si en verdad, tenían en su poder los cilindros de gas lacrimógeno o se los sembró la Guardia Nacional.

“Todo mundo está consternado, porque son personas de bien, todo mundo los conoce aquí; andábamos en el movimiento del agua, peleando nuestros derechos porque aquí las tierras sin agua no valen y todo mundo nos dedicamos a la labor, al cultivo, y si andábamos de 5 mil a 7 mil personas por qué tres van a pagar nomás y no todos”, concluyó, no sin antes decir que esos gases nunca fueron detonados por los agricultores y en cambio sí por la GN en contra de ellos.