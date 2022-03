Presentará Aras denuncia por atentado contra empleado

La defensa de Aras presentará una querella por daños, tras la agresión que sufrió ayer por la mañana un empleado de la empresa que fungía como asistente particular del exCEO, Armando Gutiérrez Rosas, cuya vivienda fue baleada por sujetos armados.

Durante la mañana del miércoles 2 de marzo se registró un ataque armado en una vivienda ubicada en las calles Cristóbal de Virues y Miguel Ángel Méndez de la colonia Ponce de León, que dejó como saldo daños en el inmueble así como en un vehículo BMW estacionado en el exterior, causados por proyectiles de armas calibre 9 mm y calibre .22 o .25.

PUBLICIDAD

La casa resultó ser propiedad de un empleado de la firma Aras, a quien se le dejó un mensaje intimidatorio en un “post-it”, con la leyenda “esta es la última advertencia”.

Tras los hechos, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, confirmó que la casa era ocupada por un empleado de Aras que trabajó como escolta de Armando Gutiérrez durante seis meses. Añadió que el personal ministerial inició de inmediato con las investigaciones para dar con los responsables y determinar el móvil del atentado.

Tanto Fierro como el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín señalaron que no había denuncias previas por amenazas en contra de esta persona, ni tampoco solicitudes de protección por parte de personal o directivos de la firma; no obstante, aseguraron que, de presentarse alguna petición, se brindarán las medidas de seguridad pertinentes.

Más tarde, en entrevista con El Diario, la abogada de Aras, Erika Jasso Carrasco, aclaró que el trabajador fungía como asistente personal del exCEO de la firma y, aunque desempeñaba algunas funciones de seguridad, no era un escolta y tampoco posee porte arma.

Jasso Carrasco manifestó que el afectado y su familia resultaron ilesos, pero que se hará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los daños ocasionados a su vivienda y vehículo.

Explicó que, pese a no saber con certeza de dónde vino la agresión, han tenido conocimiento de que en la misma colonia viven algunas personas a las que la firma no ha entregado rendimientos, las cuales llegaron a externar que tomarían represalias contra el personal de Aras si no recibían su pago.

La defensora dijo que no es la primera vez que se presentan amenazas similares, pues desde que inició este conflicto, también se enteraron de que varios afectados llegaron a decir que tomarían represalias contra los directivos de la empresa, motivo por el cual se tomó la decisión de que se resguardaran por seguridad personal.

Refirió que hasta el momento no se habían solicitado medidas de protección pues se trataba de amenazas genéricas, pero tras el ataque al asistente de Rosas Gutiérrez pedirán que la Fiscalía les brinde algún tipo de seguridad.