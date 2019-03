Presentan nuevos funcionarios para Auditoría Superior

Chihuahua— El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, presentó a nuevos auditores especiales como una estrategia para intentar revertir los malos resultados de ese organismo fiscalizador en los años recientes.

En rueda de prensa indicó que tienen un diagnóstico que avala esas deficiencias, ya que la ASE ha costado al erario poco más de 700 millones de pesos y sólo generó 21 denuncias. Mientras a nivel nacional la Auditoría aplica 20 sanciones diarias a funcionarios, en el estado apenas se aplicaba una por año, condenó.

Además de los nuevos funcionarios presentados, se pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplicar un examen de control y confianza a todo el personal y con base a ello tomar determinaciones de renovación de personal, subrayó.

Los nuevos auditores especiales son Gloria Elia Sánchez Roldán, fue titular del órgano interno de control de Profeco, Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público; José Luis Aldana, excontralor del Servicio de administración y Enajenación de Bienes, y en órgano de control de Pemex; Alejandra Rascón Rodriguez, quien colaboró en Transparencia Mexicana y promovió la ley 3 de 3, estuvo en la unidad de Gobierno Abierto y Transparencia de la Función Pública Federal.

De igual forma se integra Esaú Sánchez Pedroza, exdirector jurídico en Secretaria de Finanzas de Tamaulipas, en investigación y litigio de inteligencia patrimonial en la Procuraduría de Nuevo León y en Estado de México como agente del Ministerio Público; Ismael Cano Esparza; ademas de ratificó a Ismael Cano y a Arturo Reyes.

Ellos están en rubros de obra pública, cumplimiento financiero, normatividad y seguimiento, gestión y asuntos penales.

Casi todos ellos son de Chihuahua pero los años recientes han vivido fuera de la entidad, por lo cual no tienen conexión con los grupos de poder y no están vinculados con los gobiernos actuales no anteriores, resaltó el auditor Acosta.