Presentan hoy ante juez a 3 por 'expedientes X'

Chihuahua— En audiencias por separado serán hoy presentados ante juez de control 3 personas acusadas por peculado durante la administración pasada.

Se trata de Martha Patricia Banderas, exfuncionaria de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Jaime Fong Ríos, empresario señalado por presunto contubernio para desvío de recursos, y Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación y Particular del exgobernador César Duarte (prófugo de justicia).

En la primera audiencia, la de Banderas, se repuso la audiencia inicial para presentar los antecedentes de la acusación en su contra, ante presunto desvío de recursos para el magisterio, en una causa penal donde esta involucrado también el exlider de SNTE, Alejandro Villarreal.

Por otra parte la causa penal 2675 en contra de Fong Ríos se exhibirán alegatos de la defensa y el juez tendrá en sus manos vincular o no a proceso al empresario, señalado por el Ministerio Público por desvío de 15 millones de pesos mediante contratos con la Coordinación de ComunicAción Social con una empresa por presuntos servicios no prestados.

Además cerca de las 11 de la mañana está programada audiencia de la causa penal 20/2019 contra Gonzalez Tachiquin, para cerrar investigación en su contra por un millón 700 mil pesos.