Presenta Loera su proyecto de gobierno

Chihuahua— Juan Carlos Loera, candidato de Morena-PT-Panal a la gubernatura, destacó que su plan de trabajo consta de 100 puntos que fueron aportados por habitantes que fueron consultados en comunidades en toda la entidad.

Recalcó que se apoyará a quienes tienen condiciones de vida más adversa y se centrarán a combatir la desnutrición entre los niños.

“Representamos el proyecto que escucha y concentra las voces de quienes han sido marginados por décadas. Las y los chihuahuenses demandan una transformación profunda. Nuestra gente quiere un gobierno honesto, austero y cercano”, expresó.

Al dar lectura a los 100 puntos que comprenden su proyecto, resaltó que se hizo por y para el pueblo de Chihuahua, caminando y escuchando, recogiendo el sentir de las personas.

“De quienes recibimos mejores enseñanzas es del pueblo, anclados en la realidad, pero persiguiendo los sueños de la gente. Hoy el corazón de Chihuahua late por la esperanza. Hoy el cambio verdadero está por llegar. Hoy en Chihuahua el pueblo manda”, enfatizó.

Este proyecto cuenta con cuatro ejes temáticos en los que se comprenden: las políticas sociales para el bienestar, la educación, la cultura, la salud, la economía, el turismo, el deporte, el desarrollo urbano y las finanzas públicas; así como tres ejes transversales: la igualdad sustantiva, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Adelantó que se reducirá su salario a la mitad y la brecha salarial entre los altos funcionarios y los trabajadores se acortará.

Expuso que habrá un plan especial para la Sierra Tarahumara, a la par de un programa completo para mejorar las condiciones de salud en toda la entidad. Añadió que va a establecer mecanismos para atender los problemas de salud mental y las adicciones.

Dijo que habrá apoyo para mejorar la educación de los menores en las zonas marginadas, 25 mil becas para el nivel profesional y en el nivel medio se garantizará el acceso en las poblaciones en las que existe una mayor deserción.

Explicó que se le dará seguimiento a los programas que han tenido más impacto en el ámbito cultural, como los festivales y los destinados a la lectura. En materia de desarrollo económico expresó que se enfocará en planes para la promoción de los productos regionales.

Apuntó que el progreso debe ser para todos, desde los productores del campo como para las empresas pequeñas que son proveedoras de las grandes compañías. Dijo que Juárez será transformado en un centro logístico de relevancia internacional.

Loera mencionó que se combatirá el mal uso del agua, para que realmente sea para todos, desde las ciudades hasta los productores más marginados. Añadió que Chihuahua será un destino para el turismo deportivo y recreativo. “Vamos a cambiar el rostro de Chihuahua”, destacó.

Mencionó que nadie debe quedarse atrás en materia de vivienda, y tener el derecho a una casa en un entorno seguro, por lo que se pronunció por recuperar las viviendas abandonadas. Apuntó que es infame el problema del pavimento en las ciudades, por lo que su programa de pavimentación será permanente.

Añadió que las mujeres tendrán acciones para que vivan en mejores condiciones de seguridad, como en el transporte público y en otros espacios en los que se desenvuelven.

En materia de seguridad mencionó que será duplicada la fuerza policial y cámaras anticorrupción, y apuntó que dotará a la Fiscalía General de autonomía.

El líder Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo de este proyecto que es un instrumento para la transformación. “Es un documento que resume muy bien los principios de la Cuarta Transformación. Las 100 propuestas vienen de la gente. Su ejecución, su guía, su ordenamiento es bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, indicó.

