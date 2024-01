Presenta Jasso segunda apelación por resolución en caso Aras

Chihuahua.- Ericka Jasso, quien es la apoderada legal de Aras Business Group, informó que presentó una segunda apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado contra el proceso legal realizado hacia la empresa, el cual tuvo como resolución un fallo condenatorio, ordenando pagar los daños a los afectados.

Explicó que decidió acudir a presentar una segunda apelación para evitar que vaya a ocurrir alguna situación en la que no sea localizada la primera, pero apuntó que ambas van en el mismo sentido de desconocer todo el proceso contra Aras, debido a que los términos de la sentencia fueron aceptados por Luis Benavides, de quien recalcó que carece de la representación de Aras.

“La ley marca un término para la apelación por cualquiera de las partes que es de 3 días después de la lectura de la sentencia, son días hábiles así que empiezan a correr el martes 02 de enero, igual para prever voy a volver a presentar la apelación para que no salgan con que “aún no estaba engrosada la sentencia y por eso no vale”, comentó.

“Realmente con la ilegalidad que reviste todo este asunto, lo único que están haciendo es darle atole con el dedo a la gente, tanto Benavides como la jueza como la Fiscalía saben que en amparo todo va a quedar sin efectos”, expuso.

Jasso expuso que una vez que sean resueltas las apelaciones y en caso de que no estén a su favor, recurrirá al amparo, debido a que están siendo violentados los derechos de su cliente, en este caso Aras Business Group.