Presenta Congreso convocatoria del Premio Medioambiental 2024

Chihuahua.- La Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso presentó la convocatoria del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2024, evento que contó con la participación de expertos en el tema medioambientalista, académicos, colectivos y medios de comunicación.

La presidenta de la Comisión, diputada Rosana Díaz de Morena, informó que dicha convocatoria tiene vigencia a partir del día de hoy 7 de Febrero hasta el 15 de Marzo del 2024 y en ella podrán participar las personas que tengan su domicilio y radiquen en el estado, o bien, aquellas chihuahuenses por nacimiento que radiquen en la República Mexicana o en el extranjero, cuya labor repercuta de manera directa o indirectamente en la entidad.

Este año la convocatoria al Premio a la Responsabilidad Medioambiental considera 4 categorías:

I. La personas que tengan una trayectoria o acciones destacadas en el ámbito medioambiental.

II. Las organizaciones de la sociedad civil que se hayan distinguido en el cuidado y prevención del medio ambiente en la Entidad.

III. Las empresas que cuenten con políticas, procesos o acciones destacadas para disminuir su impacto ambiental, así como para generar prácticas laborales de carácter sustentable en la Entidad.

IV. Los proyectos de investigación en materia ambiental, técnicamente viables, que se encuentren en fase de ejecución del prototipo, que tengan impacto y trascendencia en la sustentabilidad de la comunidad.

El premio al primer lugar de cada categoría consistirá en la entrega de una medalla y un premio de 50 mil pesos.

Durante su mensaje la legisladora morenista Rosana Díaz resaltó la importancia de estos ejercicios para reconocer y destacar a quienes cuentan con una trayectoria a favor del cuidado del medio ambiente.

“En cada foro, en cada espacio lo he puntualizado, la causa del cuidado del medio ambiente es tarea de todas y todos, no podemos distraernos en asuntos partidistas, esta causa tan sensible y prioritaria no tiene colores”, concluyó la legisladora morenista.