Presencia del Estado se mantendrá en la sierra: Maru

Chihuahua.— Ante la muerte de José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”, la gobernadora Maru Campos, afirmó que “más allá de méritos y medallas se trabaja para garantizar la seguridad de los chihuahuenses” e indicó que, gracias a los operativos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, se logró establecer un cerco que obligó al líder criminal a buscar resguardo en Sinaloa, en donde finalmente fue abatido.

La mandataria expresó que la misión del Gobierno no termina con la muerte de Portillo Gil, sino que se tiene un pleno compromiso con los pobladores del municipio de Urique y de la sierra para poder garantizar la seguridad de todos y recudir los índices delictivos que afectan en aquellas localidades.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa, acompañada por autoridades civiles y militares, la gobernadora Maru Campos, destacó que sin importar que un líder criminal sea abatido o capturado, la presencia del Estado se mantendrá en todas las regiones y que, los esfuerzos que se harán a partir de ahora estarán focalizados en la resolución de los hechos ocurridos el 20 de junio, cuando fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas, además de dos civiles.

“En esta entidad se combate la impunidad, aquí prevalece y existe la justicia”, expresó la mandataria estatal quien hizo un llamado a la comunidad jesuita asegurando que tienen el apoyo del gobierno y que se hará prevalecer el Estado de Derecho.

En este sentido, expuso que las fuentes de ingresos de José Noriel Portillo Gil fueron acotadas a tal grado que el líder criminal se vio obligado a resguardarse en el estado de Sinaloa, en donde fue abatido. Entre las actividades ilícitas que realizaba, se encontraba el control total en la venta de cerveza y otras bebidas alcohólicas, la tala clandestina, así como las extorsiones a las empresas mineras.

Como resultado de los operativos, se logró el aseguramiento de más de 50 mil latas de cerveza, además de que la fiscalía de Proyectos Especiales tiene iniciada una carpeta de investigación por el delito de extorsión cometido en perjuicio de una empresa minera que opera en Urique.

Además, desde que ocurrieron los hechos, se ha logrado la detención de 34 personas, el aseguramiento de 42 armas largas y 28 vehículos, así como equipo táctico y se incautaron dos toneladas de mariguana.

Exigen seguir investigación

El presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, hizo un llamado a las autoridades a no cerrar el capítulo Cerocahui con la localización sin vida José Noriel Portillo “El Chueco”, sino por el contrario, construir un blindaje para que personas que delinquen no asuman roles de liderazgo, sobre todo en las comunidades serranas. El cuestionamiento, dijo el líder empresarial, es qué hará la autoridad para que no vuelva a suceder esto, es decir, que una persona con el perfil de José Noriel Portillo “El Chueco”, se constituya con la autoridad real en toda una región al margen de las autoridades legalmente constituidas. “¿Qué hará las autoridad estatal y federal para evitar que esta circunstancia se vuelva a presentar? y que no simplemente se cierre el capítulo, pues ya se encontró, ya no se tiene este generador de violencia, (pero) luego vuelven a acontecer estos mismos hechos en el mediano o largo plazo”, subrayó. (Con información de Claudia Valenzuela / El Diario)