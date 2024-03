Preparan caravana en apoyo a César Duarte este martes

Parral.- Este martes, partirá una caravana conformada más de 100 parralenses con rumbo a la capital del estado exigiendo prisión domiciliaria del exgobernador César Duarte Jáquez ante los severos problemas de salud que enfrenta.

La iniciativa fue creada por el exsindico morenista Idelfonso Caro Hernández, y se pretende que el contingente de automóviles salga a las 8 de la mañana con destino a Chihuahua en donde al llegar, realizarán un acto de presión a las autoridades en las afueras de la ciudad Judicial en donde se pretende entregar a la Magistrada Miriam Hernández, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia un documento en donde se detallan las violaciones a los Derechos Humanos que está siendo víctima César Duarte.

Dijo que serán 3 camiones de pasajeros los cuales partirán de Parral, con gente también de Balleza quienes se sumaron a esta causa, además de varios vehículos particulares en los que se trasladarán los asistentes.

Dejó en claro que ni se trata de un evento político, sino, un evento con un objetivo básico, el respeto y la preservación de los derechos humanos de esta persona, quien ya presenta severos problemas de salud y por venganzas políticas no ha podido quedar en libertad.

Adicionalmente, se sumarán gentes de Balleza y otras más que se reunirán en la ciudad de Chihuahua, por lo que instó a los interesados en acudir a comunicarse al 627 10 6 83 63, precisando que no es un acto político ya que ellos no están incluidos en esta manifestación, ni amigos o conocidos de Duarte.

Finalmente, dijo que esto se trata de una violación a un derecho humano como es la salud, y celebró la cantidad de personas que se sumaron y que pese a opiniones adversas llevarán a cabo este movimiento.

“La última carta que envió Cesar Duarte, que tuve conocimiento yo, solicitaba que se manifestara la sociedad chihuahuense por su situación y de ahí me nació la idea, lo estuve pensando unos días y no quiero que se revuelva lo político con la situación que se esta muriendo una persona ahí en la prisión, tiene problemas serios de salud y a pesar de que le acaban de otorgar el amparo la fiscalía a dicho que va apelar ese amparo, por eso me nació la idea como ciudadano”.

