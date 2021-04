Preocupante, inicio de campañas sin protocolos de salud: Canaco

Manuel Quezada/El Diario

Chihuahua, Chih.- El presidente de la Canaco, Edibray Gómez Gallegos dijo que es preocupante que en el arranque de las campañas electorales no se cumpla con los protocolos para preservar la salud de la gente y no se tome en cuenta que no ha terminado la pandemia del Covid-19.

Criticó que las autoridades permitan grandes concentraciones de simpatizantes y militantes alrededor de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, pero se limite el aforo de diversos negocios y hasta se mantenga el cierre total de giros recreativos, de centros de convenciones y otros.

Subrayó que es sumamente incongruente que se cierre la economía, los negocios poniendo restricciones y de pronto se ven eventos multitudinarios sin ninguna restricción, dejando de lado la sana distancia, el uso de cubre bocas, entre otras.

Indicó que quien generan el desarrollo son los empresarios, industriales, comerciantes y sus colaboradores son los que hacen el desarrollo económico, y hay cosas que no se entiende como el que el virus afecta a todos y no solo a una parte de la población.

Señaló que en los negocios se ha puesto mucha atención a los protocolos para el cuidado de la salud de los clientes, colaboradores y dueños, ya que hay sitios donde al entrar prácticamente se le baña de gel y otras sustancias, en los restaurantes hay una limpieza de las mesas y los cubiertos, se cuida la sana distancia.

Hay casos de salones de eventos afiliados a la Canaco, que hasta exigen la prueba de Covid-19 para poder ingresar a la boda, 15 años o graduación, lo cual se llama responsabilidad.

Sin embargo, es muy incongruente ver ahora a muchos personajes del ámbito político sin ningún tipo de protección y no solo los candidatos.

Es triste y lamentable ver como la economía de la gente que lucha con alma, corazón y vida, no pueda abrir y sí se pueda ver que en el ámbito político se hace lo contrario.

Señaló que se tiene que trabajar en sensibilizar no solo a los candidatos, sino también a las autoridades locales y nacionales para que ayuden, o no estorben para poder controlar esta terrible situación denomina Covid-19.

El presidente Edibray Gómez dijo que sería muy catastrófico que por un rebrote importante de contagios y defunciones por el Covid-19 se vuelva al rojo en el semáforo epidemiológico y al confinamiento de nuevo, por lo que espera que no se presente esa situación.

Consideró que una parte importante de la población ya tomo conciencia de lo que es el virus y recordó que cuando se hizo el mega cierre en noviembre pasado, no se sabía qué pasaba y ahora se sabe cómo cuidarse, qué hacer y cuáles son las medidas de cuidado.

El presidente de Canaco apuntó que la gran responsabilidad es no solo cuidarse a sí mismo, sino también a los semejantes.

Finalmente dijo que puede ayudar a no volver al rojo, que ahora se tiene vacunados, al menos, a los adultos mayores y reducir los riesgos de contagios entre la población.