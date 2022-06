Preocupa a la IP aumento de violencia en la entidad

Chihuahua.— Los presidentes de Coparmex Chihuahua, Index y Desec, manifestaron su preocupación por el aumento del clima de violencia en diversas partes de la entidad, particularmente en el homicidio doloso, y urgieron a las autoridades estatal y federal a que atiendan “esta grave situación”.

Entrevistados por separado, Salvador Carrejo, Román Rivas y Sergio Mendoza, lamentaron el asesinato de dos curas en Cerocahui y también coincidieron en hacer un especial llamado al Gobierno federal a que conjunte esfuerzos con el Gobierno estatal y cambie su estrategia fallida de “abrazos no balazos” con la que busca contener este tipo de crímenes.

PUBLICIDAD

“Matar a dos sacerdotes es el colmo de los colmos; ni modo que le echen la culpar de que era un conflicto del narco, cuando los pobres andan evangelizando y ayudando a la gente más necesitada”, dijo Sergio Mendoza, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.

Subrayó que esto es consecuencia de la impunidad; “se habla mucho del estado de derecho ‘pero ¿cuál?’, en un país que lo ejerza los criminales van a la cárcel y pagan sus culpas y los asesinos ahí se quedan porque son delincuentes de alto riesgo”, dijo.

El presidente de Desec manifestó que ahora el problema es más grande y de todo el país, así como más difícil de eliminar “y si la administración federal no toma cartas en el asunto, pronto esto va a quebrar, es obvio”.

A su vez, Salvador Carrejo, presidente de Coparmex Chihuahua, dijo que ven con mucha preocupación el aumento en el clima de violencia y el homicidio dolosos que se ha venido manifestando de manera creciente a lo largo y ancho del estado.

Urgió a las autoridades estatal y federal a que conjunten esfuerzos, energía y recursos para atender esta grave situación.

“Esta situación está invadiendo a todo el estado y finalmente es reflejo de una estrategia fallida por parte del Gobierno federal en cuanto a la contención de este tipo de crímenes”, afirmó.

En un comunicado, la Coparmex Chihuahua llamó a que el Gobierno del Estado y la Federación hagan lo necesario, en el marco de sus facultades constitucionales, para devolverle la seguridad y la paz a los chihuahuenses.

“Esto es un total descaro, es una situación sumamente grave la que está ocurriendo en el estado de Chihuahua y en todo el país, y no hay una estrategia efectiva contra el crimen organizado, ni del Gobierno estatal, ni del federal, que contengan estos hechos delictivos que lastiman a nuestra sociedad, como en otros años”, indicó el organismo empresarial.

En ese sentido, explicó que en la medida de que el presidente de México siga difundiendo ideas y frases contradictorias, como los “abrazos, no balazos”, habrá un clima de zozobra en la población, por la permisividad que se predica respecto de los hechos delincuenciales.

Recordó que en el ámbito nacional los homicidios han superado la barrera de las 120 mil víctimas en lo que va de la actual administración, situación que devela la falta de coordinación entre los entes de gobierno responsables de la seguridad, desde la prevención y persecución del delito hasta la consignación en su primera fase.

A su vez, el presidente de Índex-Chihuahua, Román Rivas dijo que están pasando cosas preocupantes en Chihuahua como son los asesinatos de los dos sacerdotes de Cerocahui, los sucedidos en el Denny’s de Ciudad Juárez, el caso de Cuauhtémoc, entre otros. Dijo que se sabe que el Gobierno del Estado trae una buena planeación y ganas de disminuir la violencia generada por los grupos delictivos, y lo lograron en su momento en la ciudad de Chihuahua, pero esto fue por años de planeación y trabajo.

Indicó que se requiere que toda la sociedad se una, porque también es responsable de la seguridad y no se puede “hacer de la vista gorda”.

Expresó que “desafortunadamente aquí también tiene que ver la estrategia del Gobierno federal, por lo que eso de ‘besos, abrazos y no balazos’ no es algo positivo, cuando deben tener un combate más frontal”, ya que son cuestiones del fuero federal, pero solo han estado “dorando con discursos, pero no están haciendo absolutamente nada”, reclamó.

El presidente de Index-Chihuahua, apuntó que con esa política hasta hacen una invitación al crimen organizado para que crezca, cuando deberían fajarse por parte del Gobierno federal.