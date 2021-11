Preocupa a Index falta de reglas claras

Chihuahua— La falta de claridad a las nuevas reglas de los acuerdos en el tema laboral del TMEC, y los cambios que se legislaron sobre cómo tributarán las empresas en México, son las preocupaciones de la industria maquiladora, dijo ayer Luis Manuel Hernández González, presidente nacional de Index.

“Una de las preocupaciones del sector es, cómo se deben preparar con los nuevos acuerdos en el tema laboral generados dentro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá”, dijo en entrevista.

Indicó que se tiene que entender que ya cambió la ley desde el 2019, y después cuando llega la firma del TLCAN, no se había contemplado los temas laborales, pero el TMEC ya los contempla y es necesario ver cómo se cumple con estas nuevas reglas.

“Otro tema de preocupación son los cambios que se legislaron sobre cómo tributarán las empresas en México”, dijo Hernández.

Detalló que el tema fiscal ya está visto en la Cámara de Diputados y Senadores y al parecer se va hacer un cambio en la manera de tributar, por lo que es necesario ahora entender qué impacto tiene ese cambio en las empresas.

“No es que nos preocupe pagar más impuestos, sino que preocupa que dejemos de ser competitivos”, subrayó.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), explicó que al sector le preocupa también que México pierda competitividad por la Reforma Eléctrica.

A pregunta expresa, dijo que ahora el sector tiene tres preocupaciones básicas, de las cuales, la primera es la reforma eléctrica, y aunque se difirió la decisión para el siguiente año, sigue siendo una preocupación porque no hace a México competitivo.

“Si se quiere tener a México competitivo, tiene que estar a la par con Canadá y Estados Unidos para los temas energéticos”, recalcó.

Momentos antes de iniciar la primera Junta Operativa con presidentes y directores de las 21 asociaciones Index, que presidió junto con Román Rivas, titular de Index-Chihuahua y Fabiola Luna por Index-Juárez, señaló que esas son las preocupaciones básicas que tiene ahora el sector manufacturero de México.

Informó que en esta primera reunión del miércoles desarrollada en el Hotel El Soberano, abordarían temas relacionados al seguimiento del plan o proyecto de trabajo que tiene Index-Nacional, como aspectos financieros y otros tópicos.

Hoy en la ExpoChihuahua, platicarán con los consejeros nacionales y encargados de comités para darle seguimiento a los diversos proyectos en materia de comercio exterior, fiscal y laboral.

El líder de la industria manufacturera de exportación recalcó que en México hay que sacar adelante muchas cosas, los temas educativos, las reformas eléctrica, fiscal, laboral y otras tantas, por lo que no es una sola cosa nada más, por lo que es necesario verlo en varios contextos.

Por lo que hace a la queja de algunos sectores de que no encuentran eco o apoyo en la actual administración federal, el presidente de Index Nacional, dijo que como sector se sienten escuchados y tienen la puerta abierta con las secretarías.

“Probablemente no se esté de acuerdo en todo, que es normal, pero sí los escucha la administración federal, por lo que no están como otros sectores que dicen que no los escucha la autoridad”, aclaró.

El líder de la industria manufacturera de exportación indicó que hay una reactivación importante del sector en el país en materia de generación de empleo de tal suerte de que de enero a junio hubo 190 mil nuevos empleos en el gremio, de un total nacional de 220 mil.

Asimismo, se abrieron cerca de 100 nuevas industrias maquiladoras y manufactureras de exportación en ese mismo período.

En torno al nivel salarial y la critica de que deberían pagar más a los obreros, el presidente nacional de Index, dijo que se tiene que ver en contexto este tema, ya que ninguna empresa del sector paga el salario mínimo.

Los trabajadores de la industria reciben más salario que en cualquier cadena de supermercados nacional o extranjera, así como otras tantas de servicios.

Apuntó que no es entonces que no es que pague lo que debe ser, sino que casi todos pagan más del doble de salario mínimo, mas las prestaciones por lo que debe de verse el tema salarial del sector de una manera diferente.

Finalmente, indicó que el sector manufacturero de exportación es sin duda de los más fuertes de México ya que aporta más de tres millones de empleos directos y el 60 por ciento del comercio exterior.

