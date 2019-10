Preocupa a chihuahuenses aumento de violencia

Chihuahua.- Ante la ola de violencia que se vive no solo en el estado, sino también en el resto del país y las diversas críticas que tanto diputados locales y federales han efectuado sobre este tema, es que ciudadanos dijeron sentirse preocupados por el incremento de violencia que actualmente atraviesa la entidad y la falta de estrategias para disminuir esta problemática de manera coordinada por el Gobierno Federal y el Estatal.

“La verdad yo no sé a que vamos a llegar, si hay mucha violencia, ahorita ya no podemos salir seguras”, comentó Karla Francisca. Dijo que pese a que existe la libertad para que uno decida o no salir de casa, muchas de las veces tienen miedo que al hacerlo no vayan a volver, mencionó que este problema no es algo propio de las mujeres sino de todos los integrantes de la familia ya que si un hijo sale, son ellas como madre quienes se quedan con la angustia del problema en el cual se podrían ver involucrados sus familiares por esta falta de estrategias.

En cuanto a una calificación reprobatoria o aprobatoria por parte del gobierno de Javier Corral ella manifestó desconocer si en efecto esté desarrollando alguna acción para inhibir esta problemática.

Por su parte, José Muñoz aseguró que la inseguridad no es un problema actual, sino una incertidumbre que ya tiene rato y que esto ocasiona temor en los habitantes en salir de sus domicilios, sin embargo, pese a esta problemática tienen que salir para efectuar sus actividades y continuar con su trabajo diario.

Agregó, que hay miles de cosas que le falta tanto al Gobierno Estatal como al Federal, entre las cuales desatacó una mejor organización y mayor trabajo en equipo.

Susana aseguró que es el gobierno el cual se está viendo muy lento para abatir este tipo de temas tan delicados y fuertes, por lo que lamentó que ahora ella como madre tiene miedo de incluso llevar a sus hijos a la escuela pues desconoce si realmente hay un trabajo de seguridad dentro del plantel.

“Es muy peligroso tener ahorita a un niño dentro de una escuela pública por los transportes y todo, no hay seguridad ni en el transporte”, comentó Razón por la cual, enfatizó que es muy importante que el Gobierno del Estado se meta de lleno a este tema ya que el Ejecutivo a su parecer va muy lento o bien es poco el interés que le están poniendo para acabar con este problema de tajo. Lamentó que este tema ya se haya salido de control por ambos gobiernos y la policía, por lo que aseguró que falta una real estrategia por el Ejército, la armada, la marina, policías municipales y estatales.

“Yo pienso que la mayoría de la gente si tiene miedo, temor y el pavor de que le pueda pasar algo”, finalizó.